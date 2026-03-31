2024년 우수상 이어 2025년 최우수상 수상… 2년 연속 우수구 선정 폐비닐 분리배출·‘은평그린모아모아’ 운영 등 자원순환 체계 구축 성과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지난 19일 ‘2025년 서울시 재활용 성과평가’ 배출·수거·재활용 확대 분야에서 최우수상을 수상했다.

서울시 재활용 성과평가는 한국순환자원유통지원센터(KORA)에서 주최하고 기후에너지환경부가 후원하는 제도로, 서울시 전 자치구를 대상으로 생활폐기물 감량과 자원순환 기여도를 평가한다.

이번 평가는 ▲폐비닐 분리배출 활성화 ▲거점·분리배출 환경 조성 ▲재활용 확대 및 안정적 수거 관리 ▲1회용품 사용 감축 ▲사업장 관리 강화 등 7개 분류 15개 항목으로 진행됐다.

은평구는 전반적인 항목에서 우수한 평가를 받았다. 특히 선별시설 반입량 대비 높은 비닐 회수율로 서울시 역점사업인 폐비닐 분리배출 분야에서 성과를 거뒀다.

또 ‘은평그린모아모아’ 운영을 통해 거점 분리배출 환경을 조성, 투명 페트병 분리배출과 수거 체계를 강화한 점이 높은 평가를 받았다.

김미경 은평구청장은 “이번 최우수상 수상은 주민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 통해 이루어낸 결실”이라며 “앞으로도 현장중심의 정책을 강화하고 지속가능한 자원순환 체계 구축을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.