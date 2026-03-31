4월부터 10월까지 7개월 운영… SNS 인증·오프라인 모임 병행 월별 독서 미션·완주자 기념품 제공… 누구나 참여 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구는 독서문화 확산을 위해 4월부터 10월까지 7개월간 ‘2026 송파북클럽-송파 책-친’을 운영한다.

성인 독서율이 역대 최저 수준으로 떨어진 가운데 20대를 중심으로는 오히려 독서가 늘어나는 흐름이 나타나고 있다.

문화체육관광부의 ‘2025년 국민 독서실태 조사’에 따르면 성인 종합독서율은 38.5%로 역대 최저를 기록한 반면, 20대 독서율은 75.3%로 0.8%포인트 상승했다. 독서를 하나의 문화로 즐기는 ‘텍스트 힙(Text-Hip)’ 확산 영향으로 풀이된다.

특히 SNS를 통해 독서를 공유하는 문화가 확산되면서 함께 읽고 나누는 참여형 독서가 새로운 흐름으로 자리 잡고 있다.

이러한 흐름을 반영한 ‘송파 책-친’은 ‘함께 책 읽는 친구’라는 의미로, 구민들이 독서 습관을 공유하고 서로 응원하는 온·오프라인 참여형 북클럽이다. 개인 독서를 넘어 함께 읽고 나누는 ‘생활형 독서문화’ 확산을 목표로 한다.

프로그램은 월별 독서 미션을 중심으로 운영된다. 참여자는 4월부터 10월까지 주제에 맞춰 책을 읽고 SNS에 인증하면 된다. 4월 주제는 ‘심쿵, 첫 눈에 끌린 책’으로, 읽을 책 표지와 함께 간단한 문구를 사진으로 찍어 네이버밴드와 인스타그램에 공유하는 방식이다. 이후 ‘멈출 수 없는 재미’, ‘우리 같이 읽을까요’ 등 다양한 주제로 이어진다.

오프라인 프로그램도 병행한다. 참여자들은 함께 모여 책을 읽거나 작가와의 만남 등 문화행사에 참여하며 교류할 수 있으며, 연내 3회 운영될 예정이다.

구는 참여 동기를 높이기 위해 일정 기준을 충족한 참여자를 ‘완주자’로 선정한다. 온라인 미션 4회 이상과 오프라인 1회 이상 참여 시 완주자로 인정되며, 기념품 등을 제공할 계획이다.

‘송파 책-친’은 송파구민이면 누구나 참여할 수 있다. 네이버밴드와 인스타그램에서 ‘송파 책-친’ 또는 ‘송파북클럽’을 검색해 가입하면 된다. 자세한 사항은 송파구통합도서관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

송파구 관계자는 “혼자서는 완독하기 어려운 책도 함께 읽으면 즐거운 경험이 된다”며 “이번 사업을 통해 송파구가 독서 친화 도시로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.