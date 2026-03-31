[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 지난 28일 산학협력 기반의 교육 네트워크를 바탕으로 물류 분야 전문가를 초빙해 성인학습자 대상 특강과 건강 프로그램을 운영했다.

이번 프로그램은 일과 학업을 병행하는 성인학습자들이 주말을 활용해 보다 안정적이고 체계적으로 학습을 이어갈 수 있도록 마련됐다.

경북보건대 스마트물류과는 성인학습자를 위한 실무역량 강화와 자기관리 지원을 아우르는 성인친화형 교육모델이다.

스마트물류 전공지식 전달에 머무르지 않고 산업 현장과 긴밀하게 맞닿은 전문가 특강과 건강체조 등 다양한 교육서비스를 유기적으로 연계했다.

특히 성인학습자 중심의 원스톱교육지원 체계 구축은 학습자의 실무역량은 물론 학습 지속성, 자기관리, 삶의 균형까지 함께 지원하는 새로운 성인학습 지원 모델로 의미를 더하고 있다.

이번 프로그램은 한국교통연구원 이창섭 박사의 특강으로 힘차게 막을 올렸다.

이창섭 박사는 급변하는 물류산업의 판을 읽는 통찰과 미래 대응 역량의 중요성을 강조하며, 성인학습자들에게 실무를 넘어 산업 전반을 바라보는 더 큰 시야를 열어줬다.

이번 특강은 스마트물류 전문성의 수준을 한 단계 끌어올린 인상적인 출발점이었다.

이어 두 번째 특강에서는 ‘물류기업 규제혁신’을 주제로 안종일 교수(전 기획재정부 기업환경과장)를 초빙해 물류기업을 둘러싼 제도 변화와 산업 환경의 흐름을 조망했다.

이를 통해 성인학습자들은 물류산업의 구조와 정책 환경에 대한 이해를 넓히고 현장 중심의 문제의식을 보다 입체적으로 확장하는 시간을 가졌다.

또 박우만 교수(전 용인대 무도대학)를 초청해 진행한 건강체조 프로그램은 학습 지원의 외연을 넓혔다.

주말을 단지 수업의 시간으로 한정하지 않고, 건강과 회복, 재충전의 시간으로 확장함으로써 성인학습자들이 보다 안정적이고 지속적으로 학업에 참여할 수 있도록 돕고 있다.

이와 함께 학습자들은 유통관리사, 컴퓨터활용능력, 지게차 기능사, 물류관리사 등 물류·유통 분야 핵심 자격 취득에도 도전하며 전공 전문성과 직무 이해도를 높여가고 있다.

이러한 과정은 성인학습자 맞춤형 교육지원이 실질적인 성장 기반으로 이어지고 있음을 보여준다.

경북보건대 이은직 총장은 “이번 프로그램은 성인학습자가 실제로 체감할 수 있는 교육서비스를 제공하고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 학습자의 수요를 반영한 맞춤형 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이에 스마트물류과 교수진 역시 “성인학습자와 현장 전문가가 함께 고민하고 소통하며 산업 현장의 과제를 이해할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 프로그램을 운영하고 있다”고 설명했다.

경북보건대 스마트물류과는 앞으로도 기업 및 지역사회와의 협력을 강화하고 현장 맞춤형 교육을 고도화해 지역 물류산업을 선도할 실무형 인재 양성에 힘쓸 계획이다.