[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 영국에 이어 미국에서도 앨범 차트 1위를 차지했다.

미국 빌보드는 30일 차트 예고 기사를 통해 ‘아리랑’이 메인 앨범 차트 ’빌보드 200‘ 1위를 차지했다고 밝혔다.

‘아리랑’은 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’ 정상을 밟은 데 이어 미국 ‘빌보드 200’ 1위도 기록해 세계 양대 차트로 꼽히는 영미 앨범 차트 1위를 석권했다.

방탄소년단의 ‘빌보드 200’ 1위는 ‘아리랑’이 일곱 번째다.

방탄소년단은 2018년 ‘러브 유어셀프 전 티어’(LOVE YOURSELF 轉 Tear)로 K팝 사상 최초로 ‘빌보드 200’ 1위를 기록했다. 이후 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 ANSWER·2018년), ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA·2019년), ‘맵 오브 더 솔 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7·2020년), ‘비’(BE·2020년), ‘프루프’(Proof·2022년)까지 앨범 여섯 장으로 이 차트 정상을 밟았다.

방탄소년단은 5집 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)으로 이르면 31일 오전 발표될 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 정상에도 도전한다.