구파발~양재 왕복 새벽동행 버스

[헤럴드경제=김현경 기자] 서울시가 전국 최초로 전 구간 자율주행하는 버스를 운행한다.

시는 구파발역에서 양재역까지 23.5㎞를 왕복하는 ‘새벽동행 자율주행 버스’ A741의 운행을 오는 30일 새벽 시작한다고 29일 밝혔다.

A741은 새벽 3시 30분 출발해 노선을 1회 운행하며 기존 자율주행 버스들과 달리 어린이·노인·장애인 보호구역에서도 수동 운전 없이 모든 구간에서 자율주행한다.

시는 “올해 1월 26일 보호구역에서도 자율주행이 허용됨에 따라 그간 시험운전자의 수동 운전으로 통과해야 했던 구간도 자율주행 서비스를 제공한다”고 설명했다.

A741은 일반 버스 741번 노선을 따라 운행하되 일반 버스가 정차하는 64곳의 정류소 중 첫차 이용 빈도가 높은 주요 정류소 34곳에만 정차해 편도 기준 약 20분 일찍 목적지에 도착할 것으로 예상된다.

서비스가 안정화될 때까지 당분간 무료로 운행되며, 승하차할 때 일반 시내버스와 동일하게 교통카드를 태그해야 한다. 안전상 이유로 입석이 금지돼 잔여 좌석이 없으면 승객을 태우지 않는다.

앞서 시는 2024년 11월 도봉산역과 영등포역 사이를 운행하는 자율주행 버스 A160을 개통했다. 이 버스에는 15개월 동안 누적 2만7600여 명이 탑승했다.

시는 새벽 혼잡노선에 자율주행 버스를 더 추가할 예정이다. 올해 4월까지 상계와 고속터미널 사이를 운행하는 148번, 금천구청과 광화문 사이를 오가는 504번의 자율주행 버스 노선을 신설할 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “서울의 하루를 먼저 여는 시민들의 어려움에 공감해 약자와 함께하는 ‘새벽동행 자율주행 버스’를 계속 확대해 나갈 계획”이라며 “세계 최초 자율주행 기반 ‘24시간 중단 없는 대중교통 서비스’의 기틀을 만들어 첨단기술 교통의 수혜가 소외된 사회적 약자에게 먼저 돌아갈 수 있도록 역량을 집중할 것”이라고 말했다.