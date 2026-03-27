[헤럴드경제(김천)=김병진 기자]경북보건대는 외국인 유학생의 학습 환경 개선과 디지털 학습역량 강화를 위한 스마트기기(태블릿PC) 기부 전달식을 진행했다고 26일 밝혔다.

이번 기부는 대학에 재학 중인 외국인 유학생들의 안정적인 학업 수행을 돕고 디지털 기반 학습 환경을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 전달식에서는 태블릿PC 전달과 함께 유학생 대표 인사, 기기 활용 계획 공유 등이 진행됐으며 학생들이 학습에 실질적으로 활용할 수 있는 방안에 대한 논의도 함께 이뤄졌다.

경북보건대는 이번 지원을 통해 외국인 유학생들이 한국어 학습과 전공 교육을 병행하는 과정에서 겪는 학습 환경의 제약을 해소하고 자기주도 학습 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

경북보건대 총장 이은직은 “외국인 유학생들이 안정적인 환경에서 학업에 집중할 수 있도록 실질적인 지원을 지속 확대해 나갈 계획”이라며 “글로벌 인재 양성을 위한 교육 환경 조성에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편 경북보건대는 외국인 유학생을 위한 맞춤형 교육과 정주 지원 체계를 지속 강화하며 지역과 함께 성장하는 글로벌 인재 양성 대학으로서의 역할을 확대해 나갈 방침이다.