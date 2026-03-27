“향·음악·조명으로 나만의 공간 채워줘”

락앤락 자회사 디자인가전 브랜드 제니퍼룸이 향과 음악을 동시에 즐길 수 있는 ‘아로마 사운드 디퓨저타워’(사진)를 출시했다.

신제품은 향·음악·조명을 하나의 기기로 경험할 수 있도록 설계된 방향장치로, 기능성과 디자인을 모두 갖춘 게 특징. 3단계 발향강도 조절 기능을 통해 공간크기나 상황에 맞춰 향의 농도를 세밀하게 조절할 수 있게 한다. 무선으로 최대 528시간까지 향이 지속된다. 또 스마트타이머 기능으로 1~8시간 원하는 발향강도로 원하는 시간만큼 설정할 수 있다고 회사 측은 소개했다.

향기와 함께 음악을 즐길 수 있는 점도 눈길을 끈다. 블루투스5.0 스피커 기능이 결합돼 스마트폰으로 간편하게 연결된다. 침실, 거실, 서재 원하는 공간에서 편리하게 음악감상을 할 수 있게 해준다.

디자인 측면에서도 공간과의 조화를 고려했다고. 4가지 색상의 무드등을 적용해 은은한 조명과 함께 공간분위기를 연출할 수 있으며, 인테리어 오브제처럼 배치할 수 있도록 디자인 완성도를 높였다고 제니퍼룸은 전했다.

회사 관계자는 “향과 음악, 조명이 하나로 어우러져 공간의 분위기를 완성하는 라이프스타일 제품”이라며 “집은 물론 호텔, 병원, 상업공간 등 향기가 필요한 다양한 공간에서 활용될 수 있다”고 했다.