패션봉제소공인·신진 디자이너 협업…24스타일 컬렉션 출시 ‘유어 드림랜드’ 테마로 공동브랜드 정체성 강화 온라인 쇼핑몰 리뉴얼…상품군 확대·유통채널 다각화 풍기인견 리조트룩 추가 제작…여름 시즌 상품 강화 청년창업큐브 디자이너 10인 참여…신진 브랜드 판로 확대

[헤럴드겅제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 성북스마트패션산업센터에서 성북패션 공동판매채널 ‘URZ Shop(유어즈샵)’을 새단장하고 성북패션공동브랜드 ‘URZ(유어즈)’의 2026년 봄·여름 신상품을 선보인다.

이번 컬렉션의 테마는 ‘Your Dream Land(유어 드림랜드)’로, 패션봉제소공인과 청년창업큐브 신진 디자이너들이 함께 어울려 꿈을 향해 나아가는 공간으로서 ‘유어즈샵’을 표현했다. 2026년 봄·여름 유어즈 기획상품 개발에는 7개 패션 봉제소공인이 참여했으며 총 24스타일이 출시된다. 여성 셔츠와 재킷, 조끼, 바지, 스커트 등 기본 아이템을 비롯해 파자마 세트, 유니섹스 캐주얼 의류, 호보백 등으로 구성됐다.

올해는 시즌 화보영상과 함께 봉제 장인과 제조 현장의 이야기를 담은 에피소드 영상도 제작된다. 40년 이상 여성 바지를 제작해 온 장인의 핏에 대한 고집, 맞춤정장 장인의 미래 구상, 가업을 잇는 부녀의 일상, 품질 중심의 디테일을 추구하는 장인의 작업 등을 주제로 한 총 5편이 순차적으로 공개될 예정이다.

지난여름 인기를 끌었던 풍기인견 리조트룩은 추가 제작에 들어갔으며 민소매 블라우스와 튜닉형 반팔 원피스도 새롭게 선보인다.

신상품 출시는 ‘유어즈샵’ 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 오픈과 함께 진행된다. 새롭게 단장한 쇼핑몰에는 유어즈 기획상품과 함께 청년창업큐브 신진 디자이너 10인의 상품, 공정무역 패션상품, 단체복 등으로 상품군을 확대했다.

유지용 서울패션섬유봉제협회 회장은 “메이드 인 성북의 제조 경쟁력은 국내뿐 아니라 세계에서도 인정받는 우수한 품질”이라며 “성북구청과 협력해 홍보 채널을 확대하고 해외 판로 개척을 위한 전략적 협업모델을 강화해 나가겠다”고 말했다.

신상품 출시를 기념한 이벤트도 진행된다. 3월 25일부터 한 달간 온라인 쇼핑몰과 네이버 스마트스토어, 성북스마트패션산업센터 1층, 공동전시판매장 ‘에스플러스라운지(S+Lounge)’에서 구매 고객에게 유어즈 로고 양말을 증정한다.

유어즈는 서울패션섬유봉제협회가 2016년 런칭한 성북구 패션공동브랜드다. 성북스마트패션산업센터는 2021년 개관 이후 패션 봉제소공인을 대상으로 디자인·제조·유통을 연계한 통합 지원서비스를 제공하고 있다.