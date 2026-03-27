“통일교 현금·시계 받아놓고 ‘받은 적 없다’ 거짓말” ‘공소시효 도과 결론’ 수사기관에 “국민 상대로 장난하나”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시장 선거에 출마해 당내경선 중인 주진우 국민의힘 의원(해운대구갑)은 더불어민주당 유력 후보 전재수 의원(북구갑)이 허위사실을 공표해 공직선거법을 위반했다며 27일 부산경찰청에 고발했다.

주 의원은 전 의원이 부산시장에 출마하려는 사람으로서 통일교로부터 현금과 까르띠에 시계를 받았음에도 “어떤 금품도 받은 적 없다”는 거짓말로 허위사실을 공표했다는 혐의를 걸었다.

고발장 접수에 앞서 주진우 의원은 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고, “‘통일교 뇌물’ 거짓말로 부산시민 기만하는 전재수 의원을 고발한다”고 밝혔다.

그는 “전재수 의원은 그동안 ‘통일교로부터 어떤 금품도 받은 사실이 없다’고 수차례 공언해 왔지만, 언론보도에 따르면 (합동수사본부에서) 전 의원이 785만원 상당의 까르띠에 시계와 현금 2000만원을 수수한 것은 맞는데, 3000만 원 이하라 공소시효가 도과됐다는 방향으로 결론이 잡혔다고 한다”면서 “국민들을 상대로 장난하는 것이냐”고 힐책했다.

합수본과 경찰 등 수사기관을 향해 “불가리 시계와 관련한 구체적인 진술도 제대로 규명해야 한다. 사건 쪼개기 수법은 ‘농지 쪼개기’처럼 불법”이라며 “전재수 의원 손에 놀아날 만큼 부산은 만만치 않다”고도 했다.

이어 “시효에 맞춰 면죄부를 줄 궁리만 하지 말고, 불가리 시계 의혹도 철저히 추가 수사하라”고 주문했다.

주 의원은 “전 의원의 ‘천정궁을 방문한 적이 없다’, ‘금품을 단 한 번도 받은 적 없다’는 거짓말은 당선을 목적으로 유권자를 속인 명백한 허위사실 공표”라며 “피고인 이재명이 대법원에서 유죄 취지 파기환송된 딱 그 혐의”라고 맹비난했다.

그는 “부산 혁신은 ‘깨끗한 손’에 맡겨야 한다”면서 “경찰과 합수본은 전재수 의원의 부산시장 후보로서의 허위사실 유포혐의를 즉각 수사하라”고 강력 촉구했다.