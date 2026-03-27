[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당 공천관리위원회는 27일 6·3 지방선거 대구시장 후보 추가 공모를 오는 31일까지 받는다고 밝혔다.

김이수 공관위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 “공관위는 대구시장 후보자에 대한 추가 공모를 의결했다”며 “대구시의 미래를 열어 갈 후보자들의 결단을 당부드린다”고 말했다. 김부겸 전 국무총리는 오는 30일 대구시장 출마를 선언할 전망이다.

공관위는 부산시장 후보 자리를 놓고는 전재수 예비후보와 이재성 예비후보 간 경선을 치르기로 했다.

조승래 사무총장은 “당내에 후보자들의 비전을 둘러싼 토론을 거치는 것이 좋겠다는 판단이 있었고 후보자들의 경선에 대한 요청도 있었다”며 “두 분이 네거티브나 상대에 대한 비난보다는 부산의 어려운 미래에 대해 진단하고 정책과 비전을 갖고 경쟁하는 좋은 경선이 될 것이라고 보고 있다”고 했다.

경북지사 후보로는 오중기 전 경북 포항 북구 지역위원장이 단수 공천됐다. 김 위원장은 “(오 전 위원장은) 지역주의 극복을 위해 경북에서 평생을 싸워 왔다”며 “경상북도 도민 여러분께서 6전 7기에 도전하는 오 후보의 손을 잡아 주실 것을 간곡히 호소드린다”고 밝혔다.