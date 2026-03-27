[헤럴드경제=문영규 기자] 개혁신당 이준석 대표가 자신의 하버드대학교 졸업 사실에 대해 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 지속적으로 의혹을 제기하자 허위사실 유포라며 “고소항목에 추가하겠다”고 나섰다.

이준석 대표는 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “전유관 씨가 법적 처분을 받을 시간이 다가오니, 어차피 처벌받을 거 더 건수를 쌓겠다는 식으로 아무말 대잔치를 또 시작한다”며 “타진요(타블로에게 진실을 요구합니다)가 했던 방식과 똑같다”고 지적했다.

이 대표는 “문서를 보여주면 위조됐다고 하고, 공식 졸업증명서 발급기관의 서류를 제출하면 다른 걸 가져오라고 하고, 경찰이 하버드대학교에 직접 조회해서 확인받아도 경찰을 못 믿겠다고 한다”며 “그 경찰이 저를 그다지 좋아할 이유가 없는 윤석열 정부에서도, 이재명 정부에서도 같은 답을 준 경찰”이라고 말했다.

전씨는 얼굴을 맞댄 자리에서 직접 인증하겠다는 이 대표의 제안도 거절한 것으로 알려졌다.

이 대표는 “만난 자리에서 사이트에 로그인해 직접 인증해 주겠다고 했더니 그건 안 된다고 하고, 어디서 ‘아포스티유’라는 단어를 주워들어서는 그걸 해오라고 시키기까지 한다”며 “졸업장 공개는 2012년부터 요구할 때마다 해왔다. 그런데 돈벌이가 필요한 유튜브에서는 마치 한 번도 안 한 것처럼 ‘왜 안 하냐’고 떠든다”고 했다.

그러면서 “음모론자들끼리 ‘왜 안 하냐’를 반복하는 것, 이것이 전유관식이자 타진요식 소위 ‘진실탐구’의 실체”라고 덧붙였다.

이 대표는 “유튜브에서 공개하지 못한다고 허위사실을 유포한 것 자체도 고소 항목에 추가하겠다”며 “그들의 수법이 이것이니, 계속 그에 대한 책임도 쌓아가겠다. 진실탐구를 한다는 사람들의 수준이 어떤 것인지 앞으로도 계속 드러나길 기대한다”고 추가 대응을 예고했다.

전씨는 지난 1월 자신의 유튜브 방송을 통해 이 대표의 부정선거 의혹을 제기했고 이 대표는 전씨를 ‘정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’ 위반(명예훼손) 혐의로 고소했다.

지난달 27일엔 부정선거 관련 유튜브 생중계 토론을 벌이기도 했다. 전씨가 지난 23일엔 “(이 대표가) 하버드 대학도 정식 졸업했는지 아닌지 의혹이 많다”고 주장하자 이 대표는 “선처 없다”며 강력 대응할 것임을 경고했다.