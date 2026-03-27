예결위 위원장·간사 회동서 일정 합의 불발…31일 정부안 제출 전후 재논의

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정부가 중동 사태 대응을 위한 25조원 규모의 추가경정예산(추경)안을 오는 31일 국회에 제출할 예정인 가운데 여야가 27일 심사 일정을 놓고 팽팽한 기 싸움을 벌였다.

국회 예산결산특별위원회 진성준 위원장과 여야 간사인 이소영(더불어민주당)·박형수(국민의힘) 의원은 이날 오전 국회에서 만나 추경 처리 일정을 논의했으나 최종 합의안을 도출하는 데 실패했다.

민주당은 중동 전쟁 여파로 인한 석유 가격 폭등과 민생 경제의 시급성을 강조하며 속도전을 주장하고 있다. 이소영 의원은 비공개 회동 직후 기자들과 만난 자리에서 “석유 가격 급등과 민생 안정의 시급성을 고려해 최대한 빠른 추경 심사 일정을 (국민의힘에) 촉구했다”고 밝혔다. 이 의원은 이어 “늦어도 4월 본회의에서는 의결돼야 한다는 입장을 전달했으나 국민의힘 측에서 동의하지 않았다”고 덧붙였다. 민주당은 오는 31일 국무회의에서 의결될 전망인 추경안이 국회로 넘어오는 대로 심사에 착수해 내달 9일 본회의에서 처리한다는 구상이다.

반면 국민의힘은 추경 심사에 앞서 대정부질문 등 국회 본연의 견제 절차가 우선이라는 입장이다. 박형수 의원은 “4월 (임시국회에서) 대정부질문을 하게 돼 있어 대정부질문을 먼저 하고 예결위를 열어야 한다”고 맞섰다. 박 의원은 “본회의를 (내달) 16일에 열어 추경안을 처리하는 것으로 얘기했다가 빨리 해야 할 필요가 있으면 14일로 이틀 당겨 본회의를 열 수 있다고 수정 제안을 해 놓은 상황”이라고 덧붙였다.

이들은 추경안이 국회에 정식 제출되는 31일을 전후해 다시 만나 조율을 시도할 계획이다.

다만 상임위 차원 합의가 무산될 경우 공은 양당 원내 지도부에 넘어갈 전망이다. 박 의원은 “대정부질문과 예결위 질의를 어떻게 할지는 예결위 차원의 문제가 아니라 양당 지도부가 서로 협의해야 할 문제”라고 말했다.