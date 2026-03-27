- 관세청, ‘나프타’ 경제안보품목 지정에 따른 후속조치 시행 - 수출신고 시 서류제출 대상, 수입신고 지연 가산세 부과 대상

[헤럴드경제= 이권형기자] 관세청은 ‘나프타의 수출제한 및 수급조정에 관한 규정’ 시행(산업통상부 고시 2026-00호)에 따라 나프타를 서류제출 수출신고 대상 품목 및 수입신고 지연 가산세 품목으로 지정해 공고한다고 27일 밝혔다.

이번 조치는 국내 나프타 수급 불안에 따라 국내 생산물량을 내수물량으로 전환하기 위해 한시적으로 수출을 제한하고, 나프타를 수입한 후 신고를 지연하거나 보세구역 등에 장기간 보관하여 시장 상황을 관망하는 등 매점매석 목적의 비축 행위를 사전에 차단키 위한 것이다.

나프타를 수출하려는 수출업체는 사전에 산업통상부 장관의 승인을 받아야 하고 나프타를 수입하려는 수입업체의 경우에는 보세구역에 물품을 반입한 날부터 30일 내에 수입신고를 해야 하며, 이를 위반하면 신고 지연 기간에 따라 과세가격의 최대 2%에 달하는 가산세가 부과된다.

수출신고 시 서류제출대상으로 선별하고 산업통상부 장관의 사전 승인 여부를 확인할 예정이며, 특히 나프타는 관련 고시에 따라 선상수출신고를 허용해 왔으나 수출제한 기간 중 한시적으로 선상수출신고를 중단할 예정이다.

이번 조치는 27일부터 5개월간 한시적으로 시행한다. 국내 나프타 수급 상황이 조기에 안정되어 긴급수급조정조치가 해제되는 경우 즉시 종료할 방침이다.

관세청은 “나프타는 국내 기초 산업 소재 핵심 원료로, 수급 불안이 장기화 될 경우 국가 산업 전반에 타격이 불가피한 만큼 업계의 협조를 요청드린다”며 “관련 조치를 위반해 불이익이 발생하지 않도록 규정을 준수해 줄 것”을 당부했다.