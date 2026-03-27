국민연금·PEF 책임투자 정책토론회 대체투자 비중 17%까지 늘린 국민연금 책임투자 PE 등 대체투자까지 확대해야 제3자 검증 등 글로벌 수준 관리 필요

자본시장의 ‘큰 손’인 국민연금이 책임투자의 범위를 기존 주식·채권뿐 아니라 사모펀드(PE)를 포함한 대체투자 영역까지 확대해야 한다는 지적이 제기됐다.

27일 한국사회책임투자포럼(KoSIF)에 따르면 김윤 더불어민주당 의원과 KoSIF는 25일 서울 여의도 국회도서관에서 ‘책임투자 국내외 동향 및 확산을 위한 국회 정책 토론회’를 주최했다. 이번 토론회는 공적 금융기관과 사모펀드 운용사를 중심으로 국내외 책임투자 동향을 살피고, 책임 있는 투자 확산을 위한 제도적 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 토론회 개회사를 맡은 김 의원은 “책임투자는 이제 자본시장의 선택이 아닌 핵심 규범”이라며 “단순히 수익률만을 좇는 자본이 아니라 사회적 책임을 고려하는 ‘인내하는 자본’에 대한 시장의 요구가 어느 때보다 절실해졌다”고 지적했다. 이어 “국민연금을 비롯한 공적 금융기관은 국내 자본시장의 방향성을 좌우하는 핵심 주체로서 이들의 책임투자 이행 여부가 시장 전반의 신뢰와 지속 가능성을 결정짓는 핵심 지표가 된다”며 국민연금의 수탁자 책임 강화를 촉구했다.

김 의원은 최근 국민연금의 기금 운용 과정에서 환경·사회·지배구조(ESG) 책임을 강화하는 ‘국민연금법 일부개정법률안’을 대표 발의한 바 있다.

양춘승 KoSIF 상임이사는 “책임투자의 본질은 ‘좋은 기업을 고르는 것’에서 ‘기업과 산업을 변화시키는 것’으로 진화해야 한다”며 “공적금융은 자금 흐름의 이정표를 세우고 사모펀드는 현장에서 그 변화를 실행하는 주체가 되어야 한다”고 말했다.

발제에 나선 금융투자업계 전문가들은 공적금융 책임투자의 질적 내실화를 주문했다. 김태한 KoSIF 이사는 국민연금의 외형적 성장과 실질적 관리 사이의 간극을 꼬집었다. 그는 “국민연금이 최근 전체자산 대비 대체투자의 비중을 17%까지 늘렸지만 과연 그에 걸맞은 수준의 실질적 관리가 따라왔는지는 의문”이라면서 “책임투자 대상을 확대하는 과정이 단순한 보여주기 식이 아닌 실효성 있는 정책 추진으로 가야한다”고 강조했다.

김병삼 딜로이트안진 파트너는 유럽의 대형 및 미드마켓 운용사 사례를 분석하며 구체적인 대안을 제시했다. 김 파트너는 “글로벌 출자자(LP)들의 합의로 마련된 ESG 데이터 표준인 ‘EDCI’를 활용해 포트폴리오 관리 기준을 세워야 한다”면서 “동시에 데이터 활용 범위를 지속적으로 넓히고, 제3자 검증을 통해 데이터의 신뢰도를 확보할 수 있도록 해야한다”고 설명했다.

이어진 패널 토론에서 국민연금 측은 이런 지적에 공감하며 제도 개선 의지를 보였다. 백진주 국민연금 연금재정과 과장은 “대체투자 영역에서 책임투자를 고려해야 한다는 방향성에 깊이 공감한다”면서도 “다만 대체투자는 공동투자 형태가 많아 국민연금만의 요구를 관철하기 어려운 제한적 요소가 있다”고 했다. 이어 “국민연금법 개정안이 통과된다면 이를 바탕으로 대체투자 부문의 책임투자를 더욱 성실히 이행하고 위탁 자산에 대한 질적 평가도 강화하겠다”고 덧붙였다.

실제 최근 보건복지부에 따르면 국민연금은 ‘2026년 업무 계획’에 대체투자 자산에 대한 책임투자 확대를 공식적으로 포함했다. 이는 그동안 주식·채권 위주로 적용되던 ESG 모니터링 체계를 사모펀드 등 대체투자 전반으로 넓히겠다는 신호로 풀이된다.

남재우 자본시장연구원 펀드·연금 실장은 “국민연금은 시장경제 전반의 지속가능성을 고민해야 하는 ‘유니버셜 인베스터’”라며 “전통자산의 투자전략을 대체자산에 그대로 적용하기보다는 사모펀드의 작동 방식에 맞는 ‘전환금융’ 관점의 설계가 필요하다”고 조언했다.

안효정 기자