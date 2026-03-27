[헤럴드경제=이상섭 기자] 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 최진식 한국중견기업연합회 회장이 27일 오전 서울 중구 대한상의에서 열린 중동전쟁 관련 경제단체 간담회에 입장하고 있다.


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