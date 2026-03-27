[헤럴드경제=이상섭 기자] 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 최진식 한국중견기업연합회 회장이 27일 오전 서울 중구 대한상의에서 열린 중동전쟁 관련 경제단체 간담회에 입장하고 있다.
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입력 2026-03-27 11:00:36
[헤럴드경제=이상섭 기자] 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 최진식 한국중견기업연합회 회장이 27일 오전 서울 중구 대한상의에서 열린 중동전쟁 관련 경제단체 간담회에 입장하고 있다.
오세훈 “당 바뀌지 않으면 서울시 차원 혁신선대위 구성”
[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장이 27일 국민의힘 지도부가 현재와 같은 모습에서 바뀌지 않으면 서울시 자체적으로라도 혁신선거대책위원회(선대위)를 꾸리겠다고 밝혔다. 오 시장은 이날 오전 SBS라디오 김태현의 정치쇼에 나와 지도부의 변화를 촉구하며 이같이 말했다. 오 시장은 현재와 같은 상황에서 6.3 지방선거를 치르는 것은 “굉장히 기울어진 운동
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.