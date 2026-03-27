전북서 드문 물범 뼈도 출

[헤럴드경제=김현경 기자] 전북 군산 개사동 패총에서 일본 토기가 발굴돼 국제 교류의 흔적을 드러냈다.

국가유산청 국립문화유산연구원 국립완주문화유산연구소는 ‘군산 개사동 패총’ 발굴조사 결과, 그릇 받침으로 추정되는 일본 야요이 시대(기원전 3세기~기원후 3세기경) 토기가 출토됐다고 27일 밝혔다. 패총(貝塚)은 과거 사람들이 먹고 버린 조개껍데기가 쌓여 형성된 유적으로, 당시 생활상을 보여주는 중요한 고고학 자료다.

야요이 시대 토기는 사천 늑도 유적 등에서도 발견된 바 있으며, 복골(점을 치는 데 쓰던 뼈나 뼈로 만든 도구), 화천(중국 신나라에서 발행해 기원후 14~40년간 사용된 화폐) 등이 출토된 해남 군곡리 패총과 더불어 국제 교류의 흔적으로 평가된다. 전북 지역의 대표적인 해양 제사 유적인 부안 죽막동 유적과 함께 볼 때, 서해안을 통한 고대 해상 교류 과정에서 군산 지역이 기항지 역할을 했을 가능성을 보여준다.

또한 조사 지역 북동쪽 일대에서 최대 두께 약 50㎝의 패각층이 확인됐으며, 내부에서는 다양한 조개류와 동물 뼈, 기원후 2~4세기 마한의 대옹(큰독), 시루 등이 출토됐다. 조개류로는 굴, 백합, 피뿔고둥, 맵싸리고둥 등이, 동물 뼈로는 개, 돼지, 물범 등이 확인됐다. 특히 물범 뼈의 출토는 전북 지역에서 매우 드문 사례로, 당시 해안 지역 주민들의 식생활과 생업 활동을 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.

전북 서해안 일대에는 다수의 패총 유적이 분포하고 있으나, 최근 20여 년간 체계적인 발굴조사가 이뤄지지 않아 개발 행위 등으로 유적이 훼손·멸실될 우려가 제기돼 왔다.

이번 조사는 전북 지역 패총에 대한 기초 자료를 축적하고, 서해안을 통한 선사~고대 국제 교류 양상을 밝히는 계기가 될 전망이다.