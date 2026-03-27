동부엔지니어링 대표 출신 전략통…영업이익 113억

[헤럴드경제=윤성현 기자] HJ중공업 건설부문이 송경한 사장을 신임 건설부문 대표이사로 선임하고 내실경영 강화에 나섰다.

HJ중공업은 27일 서울 남영빌딩 사옥에서 정기 주주총회를 열고 송 사장을 건설부문 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

송 대표는 경희대 영문학과를 졸업하고 1995년 동부건설에 입사해 인사, 외주·구매 등 건설 경영 전반을 두루 거친 전략 전문가다. 2024년 동부엔지니어링 대표이사를 역임하며 조직 관리와 수익성 개선 역량을 인정받았다.

업계에서는 최근 실적 턴어라운드에 성공한 HJ중공업 건설부문의 경영 효율을 극대화하고 지속 가능한 성장 기반을 다질 적임자로 평가하고 있다. 실제로 건설부문은 지난해 매출 1조원대를 유지했고, 원가 절감과 선별 수주 전략에 힘입어 영업이익 113억원을 기록했다. 수주잔고도 인프라·정비사업 등을 중심으로 약 8조원 규모를 확보했다.

HJ중공업은 지난해 연결 기준 매출 1조9997억원, 영업이익 670억원, 당기순이익 514억원을 기록했다. 올해는 수주 4조1500억원, 매출 2조6500억원을 목표로 설정했다.

송 대표는 “타협 없는 안전 문화 정착과 주도적인 수익 경영을 통해 어떤 위기에도 흔들리지 않는 지속가능한 건설사로 거듭나겠다”고 밝혔다.

한편 이날 주총에서는 재무제표 및 연결재무제표 승인, 정관 일부 변경, 이사 및 사외이사 선임, 감사위원 선임, 이사 보수한도 승인 등 6개 안건이 통과됐다.