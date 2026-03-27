[헤럴드경제=장연주 기자] 두 딸을 모두 영어유치원에 보낸 그룹 ‘샵’ 출신 방송인 이지혜가 ‘영어유치원을 보내야 하냐’는 질문에 “안보내도 된다”고 답해 온라인 커뮤니티에서 논란이 된 가운데, 이지혜의 둘째 딸 엘리가 영어유치원 포기 후 국공립 유치원으로 전학을 간 것으로 확인됐다.

이지혜는 지난 26일 자신의 유튜브채널 ‘밉지않은 관종언니’에 게시된 ‘이지혜 딸 영어유치원 포기 후 국공립 유치원으로 전학 간 이유는? (영어 조기 교육)’이라는 제목의 영상에서 엘리의 유치원 전학 과정을 상세히 공개했다.

이지혜는 영상에서 “엘리가 다니던 영어유치원이 갑작스럽게 폐원하게 됐다는 공지가 와서 충격을 받았다”며 “전학을 고민하던 중 평소 눈여겨보던 국공립 유치원에 결원이 생겼다는 소식을 듣고 상담을 거쳐 최종적으로 전학을 결정하게 됐다”고 밝혔다.

이지혜의 둘째 딸이 국공립 유치원으로 옮긴 것은 딸의 성향도 큰 영향을 미친 것으로 나타났다.

이지혜는 “첫째 딸 태리와 달리 엘리가 영어 숙제는 죽어도 안하겠다고 한다”며 “굳이 하기 싫은 것을 시킬 나이는 아닌 것 같다”고 말했다.

그러면서 “영어 유치원을 계속 보내는 것보다는 스스로 할 수 있게끔 가르치는 것이 좋을 것 같다”며 “엘리가 국공립 유치원에 간 뒤 스스로 손을 씻고 밥을 먹는 등 자립심이 강해졌다”며 만족감을 나타냈다.

이지혜는 또 엘리의 영어교육에 대해서는 앱 등을 활용해 자연스럽게 노출시키는 방향으로 할 생각이라고 덧붙였다.