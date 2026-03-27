[헤럴드경제=김성훈 기자] 걸그룹 블랙핑크의 멤버 리사와 제니가 연달아 비키니 사진을 올려 화제가 되고 있다.

리사는 26일 자신의 SNS에 ‘Go Bali?’라는 글과 함께 발리에서 휴가를 즐기는 모습을 담은 여러 장의 사진을 올렸다.

특히 줄무늬 비키니를 입고 찍은 사진은 아무 지지할 것도 없이 두 손으로 물구나무를 서고 있는 모습으로 건강미를 자랑했다.

핑크색 속옷이 비치는 검정색 레이스 상의와 헐렁한 데님 바지를 입은 차림으로 힙한 분위기를 연출한 사진도 있었고, 낙조를 배경으로 어깨 라인이 드러나는 검정색 상의와 갈색 스커트를 입은 채 따뜻한 미소를 짓고 있는 사진도 이목을 끌었다.

제니도 이에 질세라 27일 자신의 SNS에 비키니 사진을 업로드했다. 미국 비치웨어·라이프스타일 브랜드 프랭키스 비키니와 찍은 화보를 공개한 것이다.

빨간색 비키니 상의에 통이 넓은 바지를 입은 모습, 해변에서 하얀색 비키니를 입은 모습 등이 사진에 담겼다.

블랙핑크는 지난달 27일 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발표했다. 롤링스톤은 ‘블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다’고 소개했고, 빌보드는 타이틀곡 ‘GO’에 대해 ‘앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡’이라고 극찬했다.