입지·상품·커뮤니티 모두 브랜드 아이덴티티 ‘대담한 특권(BOLD EXCLUSIVITY)’ 구현

-반포·성수 등 핵심 부촌 잇는 브랜드 벨트 구축… 자산 가치 상승 기대

서울 강남권 하이엔드 주거 시장이 전환점을 맞고 있다. 단순한 ‘고가 아파트’의 시대를 넘어, 이제 진정한 하이엔드는 ‘어디에 들어서는가’와 ‘어떤 경험을 제공하는가’로 결정된다. 이러한 흐름 속에서 포스코이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘오티에르(HAUTERRE)’가 강남 첫 데뷔작인 ‘오티에르 반포’를 올 봄 공급을 앞두고 있어 하이엔드 주거의 새로운 기준을 제시한다.

오티에르 반포는 포스코이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘오티에르’가 완성된 실물로 처음 모습을 드러내는 단지라는 점에서 각별한 의미를 갖는다. 오티에르는 지난해 성수동 ‘오티에르 포레’를 통해 1순위 평균 688.1대 1이라는 높은 청약 경쟁률을 기록하며 시장에 브랜드를 각인시킨 바 있지만, 성수 단지의 입주는 2027년으로 아직 완공 전이다. 반면 오티에르 반포는 올해 7월 입주를 앞둔 후분양 단지로, 수요자들이 완성된 외관과 마감, 커뮤니티를 직접 눈으로 확인한 뒤 계약할 수 있다. 청약 설계도나 투시도가 아닌, 실물로 증명되는 하이엔드를 가장 먼저 경험할 수 있는 기회인 셈이다.

이를 통해 오티에르는 성수에 이어 대한민국 주거 1번지 강남까지 아우르는 ‘오티에르 벨트’를 구축하며, ‘대담한 특권(BOLD EXCLUSIVITY)’이라는 브랜드 정체성을 한 단계 더 끌어올린다는 전략이다.

이처럼 오티에르가 강남 첫 무대로 반포를 택한 데는 이유가 있다. 하이엔드 브랜드 경쟁이 치열해진 시장에서 가장 중요한 차별화 요소는 다름 아닌 ‘입지의 절대성’이기 때문이다. 특히 강남 내에서도 반포·잠원과 같은 핵심 주거지는 희소성이 극대화되는 지역이다.

오티에르 반포가 들어서는 반포·잠원 생활권은 교통, 교육, 생활 인프라가 모두 최상위 수준으로 갖춰진 지역이다. 7호선 반포역과 9·3호선 고속터미널·잠원역이 도보권에 있어 트리플 역세권을 자랑하며, 경부고속도로를 통한 광역 접근성도 뛰어나다.

신세계백화점, 센트럴시티, 롯데마트 등 풍부한 상업시설과 서울성모병원, 강남 차병원 등 의료 인프라도 가까워 생활 편의성도 탄탄하며, 한강시민공원과 인접해 쾌적한 환경을 누릴 수 있는 점도 입지 경쟁력을 높인다. 교육 환경 역시 강남 8학군 프리미엄을 갖췄다. 원촌초·원촌중·반포고가 단지 도보권에 있으며, 반포 학원가도 가깝다.

오티에르 반포는 빼어난 상품성도 돋보인다. 지하 4층~지상 20층, 2개 동, 총 251가구 규모로, 이 중 86가구가 일반분양으로 공급된다. 후분양 단지로 입주자 모집공고 이후 사이버 주택전시관을 통해 상세 정보를 확인할 수 있다. 청약 당첨자는 이미 완성된 단지 외관과 조성 상태를 직접 확인한 뒤 계약할 수 있어, 설계도면이나 견본주택만으로 판단해야 하는 선분양 단지와는 근본적으로 다른 안심 구조를 갖추고 있다. 입주는 오는 7월 예정이다.

오티에르 반포에는 반포·잠원 생활권의 특성을 반영해 설계, 마감, 커뮤니티 전반에 걸쳐 하이엔드 주거 기준을 적용했다. 세대 내부에는 유럽산 아트월과 세라믹 상판을 적용했다. 수전은 독일 프리미엄 브랜드 한스그로헤, 플라스틱(PL) 창호는 독일산 프로파인 제품으로 디자인 완성도와 단열 성능을 높였다. 또 음식물쓰레기 자동 이송설비를 전 세대에 적용했으며, 지하에는 가구당 약 1.5~3㎡ 규모의 개인 창고도 마련된다.

약 3800㎡ 규모의 커뮤니티 시설도 특징이다. 대형 피트니스센터와 GDR 스크린골프, 프라이빗 시네마, 실내형 스마트 그린팜 등이 들어설 예정이며, 단지 상부 스카이브릿지에는 스카이카페가 조성된다. 주요 커뮤니티 공간에는 산소발생기를 설치해 실내 공기 질을 개선했고, 향후 스마트 예약관리 시스템과 인공지능(AI) 음악 큐레이션 시스템도 도입할 계획이다.

외관 디자인에도 공을 들였다. 단지에는 국내 아파트 최초로 입면 디자인형 BIPV(건물일체형 태양광 발전 시스템) 패널을 적용했다. 이를 통해 공용부 조명 에너지 소비의 약 80% 이상을 절감하겠다는 취지다.

부동산 업계 관계자는 “오티에르 반포는 브랜드의 완성된 실물을 가장 먼저 만나볼 수 있는 단지인 만큼, 하이엔드 브랜드가 약속한 가치를 눈으로 직접 확인할 수 있다는 점에서 수요자들의 신뢰가 높다”라며, “강남 첫 데뷔작이자 첫 입주 단지라는 상징성까지 더해져, 반포 일대 주거 트렌드를 이끄는 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 전했다.