얼터너티브스테레오·라곰·입큰 등 통합 부스로

[헤럴드경제=김진 기자] 카카오스타일(Kakao Style)이 운영하는 지그재그가 오는 28일까지 코엑스 마곡에서 열리는 ‘2026 서울 인디뷰티쇼’에 참가해 인디 뷰티 브랜드를 소개한다고 밝혔다.

지그재그 뷰티관(통합 부스)에서는 얼터너티브스테레오·라곰·입큰·허스텔러·에필로우·언리시아·모렛·민트리 등 8개 브랜드를 선보인다. 얼터너티브스테레오의 슈가 글레이즈·카라멜 글레이즈, 입큰의 톤웨어 틴티드 베이스·버블잼 글로스, 에필로우의 바쿠치올 포어 퍼밍 크림, 허스텔러의 니어바이 센티드 밤 등이 대표적이다.

지그재그는 올해 도입한 ‘뷰티 브랜드 인큐베이팅 프로그램’을 통해 선정 브랜드에 MD 컨설팅과 프로모션 전략, 마케팅 실행, 글로벌 판로 개척을 지원할 계획이다.

카카오스타일 관계자는 “인디 브랜드를 중심으로 K-뷰티 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 직잭뷰티는 단순 입점을 넘어 유망 브랜드 발굴과 실질적인 성장을 지원하는 인큐베이팅 역할을 강화하고 있다”고 설명했다.