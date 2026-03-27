[헤럴드경제=김진 기자] 쿠팡Inc는 대만 타오위안에 네 번째 스마트 물류센터를 건립했다고 26일 발표했다.

이번에 건립한 센터는 첨단 AI(인공지능)와 로봇 기술을 활용해 고객 인터페이스, 풀필먼트, 배송 네트워크를 통합했다. 주말에도 대만 내 70% 지역에 익일 배송 서비스를 제공할 수 있다.

쿠팡Inc는 대만에서 작년부터 배송 인력을 직접 고용하는 ‘쿠팡프렌즈’ 채용을 확대했다. 배송 속도와 주문량도 크게 늘었다. 타오위안시 인근 북부 지역을 중심으로 3곳의 풀필먼트센터를 운영하는 것에서 나아가 대만 중남부까지 물류 투자를 확대할 계획이다. 이번 센터 가동으로 현지에선 3000개 이상의 일자리가 창출된다.

한국 중소기업의 대만 진출 가속화도 기대되는 대목이다. 쿠팡은 자체 수출 역량이 부족한 중소기업을 위해 통관·마케팅·물류·배송을 일괄 지원하는 ‘원스톱’ 모델을 운영 중이다.

쿠팡 관계자는 “200조원 규모의 대만 유통 시장에서 로켓배송망이 내재화돼 내수 부진을 겪는 한국 중소기업들의 수출 증대 효과가 두드러질 것”이라고 말했다.