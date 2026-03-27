“30여개 점포도 전반적으로 개선” 연말 의정부에 트레이더스 출점

[헤럴드경제=김진 기자] 한채양 이마트 대표이사는 26일 “이마트 대형점 중 6개 이상을 몰 타입으로 전환하고, 그 외 30여개 점포도 시설과 체험 요소를 전반적으로 개선하겠다”고 밝혔다.

한 대표는 이날 서울 중구 포스트타워에서 열린 제15기 정기주주총회에서 “상품·마케팅·점포 등 본업 경쟁력을 한층 강화해 외형 성장을 가속하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “지속적인 성장과 신규 수익 창출을 위해 통합 매입 규모를 확대하고 가격 경쟁력을 높이겠다”며 “이마트 자체브랜드(PL)와 초저가 등 단독·차별화 상품 포트폴리오를 다변화해 집객력을 강화할 것”이라고 말했다.

이마트는 지역별 고객 접근성을 높이기 위해 소형 포맷인 노브랜드와 에브리데이를 확대하고, 연말에는 의정부 지역에 트레이더스를 신규 출점할 계획이다. 또 온·오프라인을 연결한 옴니 쇼핑 체계를 구축하는 동시에 퀵커머스 서비스도 확대한다.

한 대표는 “리테일 미디어, 해외 사업 등 신성장 동력을 집중적으로 육성해 중장기 수익 기반을 마련하겠다”며 “약 3000만명에 달하는 온·오프라인 방문객을 기반으로, 전국 매장 인프라와 고객 데이터 자산을 결합한 ‘리테일 미디어 플랫폼’을 구축할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “글로벌 사업 확장을 위해 신규 국가에 진출하고, 기진출 4개국의 출점 확대와 상품 수출 증대를 통해 전년 대비 20% 이상의 외형 성장을 실현하겠다”고 했다.

아울러 이마트는 인공지능(AI)·로봇 등 신기술을 단계적으로 도입해 업무 생산성을 높이고, 새로운 영업 환경에 대응한다는 방침이다.

한편 이날 주주총회 안건은 모두 원안대로 의결됐다. 안건은 ▷제15기 재무제표 승인 ▷집중투표제 배제 조항 삭제 등 정관 일부 변경 ▷사내이사 강인석 선임 ▷감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상호 선임 ▷자기주식 보유 및 처분 계획 승인 ▷이사 보수 한도 결정 등이다.