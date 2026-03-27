25일 ‘디지털 마케팅 서밋 2026’서 발표 에이전트 생성-운영-데이터 연결 생태계 소

[헤럴드경제=김현일 기자] HSAD는 지난 25일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 마케팅 콘퍼런스 ‘디지털 마케팅 서밋(DMS) 2026’에서 마케터가 자신의 판단과 사고 과정을 인공지능(AI) 에이전트로 구조화하는 ‘에이전트 팀 설계자’로 역할이 확장될 것이라고 밝혔다.

이날 HSAD는 이러한 변화를 구현하는 에이전트 기반 마케팅 플랫폼 ‘대시(DASH)’를 중심으로, 에이전트 생성-운영-데이터 연결을 아우르는 ‘대시 생태계’를 설명했다.

대시는 자연어 입력만으로 에이전트를 생성하는 ‘딥 에이전트 빌더’, 생성된 에이전트를 조직 내에서 공유·운영하는 ‘대시플로우’, 내부 문서와 데이터를 에이전트와 연결하는 ‘대시커넥터’로 구성된다.

이러한 대시의 개별 기능들이 유기적으로 연결된 대시 생태계는 에이전트 생성부터 활용, 데이터 연계까지 하나의 흐름으로 작동한다.

마케터는 이 생태계 안에서 자연어만으로 에이전트를 생성하고, 여러 에이전트를 연결해 복잡한 프로젝트를 수행하는 ‘멀티 에이전트’ 구조도 설계할 수 있다. 특히 이번에 추가된 ‘대시커넥터’를 통해 데이터를 에이전트와 긴밀히 연동시켜 에이전트가 실제 업무 맥락에서 작동하도록 확장됐다.

예를 들어 “LG 스타일러 마케팅 전략 수립을 위한 소셜 VoC(고객 리뷰) 분석 에이전트를 만들어줘”라고 입력하면, 딥 에이전트 빌더가 사용자 의도를 이해해 필요한 기능을 구성하고 에이전트를 생성한다.

이렇게 생성된 에이전트는 대시플로우에 연동돼 조직 내에서 공유할 수 있다. 실제 에이전트 사용 과정에서 대시커넥터가 관련 내부 데이터를 함께 활용해 보다 정교한 결과물을 도출한다.

HSAD는 이날 여러 에이전트를 연결해 하나의 프로젝트를 수행하는 ‘멀티 에이전트’ 구조도 시연했다. 소비자 의도 분석, 소셜 VoC 분석, 광고물 분석, 인사이트 도출, 최종 전략 보고서 작성까지의 전 과정을 각각의 에이전트가 분업·협업하는 방식으로 구현했다.

HSAD는 이번 발표를 통해 마케팅 조직의 경쟁력 기준이 변화하고 있다고 강조했다. AI 도입을 넘어, 기업의 마케터와 조직이 보유한 경험과 전략을 얼마나 에이전트 형태로 구조화하고 이를 조직 자산으로 확장할 수 있는지가 핵심 경쟁력이라는 설명이다.

HSAD는 각 분야에 특화된 에이전트와 에이전트 생태계를 기업에 제공해 기업별 맞춤형 에이전트 운영 체계 구축을 지원할 계획이다.

이성재 HSAD 최고전략책임자(CSO)는 “앞으로 마케팅 경쟁력은 개인의 경험에 머무르지 않고, 이를 얼마나 구조화해 에이전트로 구현하고 조직 자산으로 확장할 수 있는지에 달렸다”며 “HSAD는 ‘대시 생태계’를 통해 마케팅 조직을 실행 중심에서 자산 기반 운영 구조로 전환해 나갈 것”이라고 밝혔다.