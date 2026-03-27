26일 비전 선포… ‘촘촘한 통합돌봄, 든든한 강북’ 실현 의지 표명 27일부터 통합돌봄 지원창구 운영… 주민 접근성·연계성 대폭 강화 의료·요양·복지 아우르는 지역 통합돌봄 체계 구축 본격화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지역 중심 돌봄체계 정착을 위한 ‘통합돌봄 비전 선포식’을 26일 개최했다.

이번 선포식은 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 시행에 발맞춰 강북구 통합돌봄 정책의 방향성과 추진 의지를 공식적으로 대외에 선언하는 자리로 마련됐다. 민관 협력 기반을 강화하고 지역사회 전반에 공동 실천 분위기를 조성하기 위한 취지다.

강북구육아종합지원센터 공연장에서 열린 이번 행사에는 통합돌봄지원협의체 위원을 비롯해 서비스 제공기관 및 유관기관 관계자, 우리동네돌봄단과 동 지역사회보장협의체 위원 등 동 단위 인적안전망, 지역주민 등 약 200여 명이 참석했다.

이날 행사에는 강북구 통합돌봄 추진 경과와 2026년 주요 실행과제가 공유됐으며, ‘일상 속 돌봄이 자연스럽게 작동하는 강북형 통합돌봄도시 실현’을 비전으로 하는 공동 선언이 진행됐다. 슬로건 ‘촘촘한 통합돌봄, 든든한 강북’을 바탕으로 이순희 강북구청장과 민간대표는 함께 선언문을 낭독하며 정책 추진 의지를 밝혔다.

또한 참석자들은 슬로건 피켓을 활용한 퍼포먼스에 참여해 슬로건을 함께 외치며 행사의 의미를 더했다. 구는 이번 비전 선포를 계기로 지역 내 보건의료, 건강관리, 장기요양, 돌봄, 주거 자원을 유기적으로 연계하는 통합돌봄 체계를 본격 가동할 방침이다.

앞서 구는 통합돌봄 전달체계 구축을 위해 통합돌봄 지원창구 설치를 완료했으며, 27일부터 본격 운영에 들어간다. 관내 13개 동 주민센터의 전담창구는 돌봄매니저를 중심으로 상담·신청·접수 등 원스톱 서비스를 제공하며, 12개의 안내창구는 지역 내 대상자 발굴·의뢰와 초기 상담, 서비스 연계 기능을 수행한다.

강북구 통합돌봄은 돌봄이 필요한 어르신이 병원이나 시설이 아닌 ‘살던 곳’에서 건강하고 안정적인 생활을 유지할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다. 구는 보건의료, 건강관리, 장기요양, 돌봄, 주거 등 다양한 서비스를 통합적으로 연계해 개인별 지원계획을 수립하고, 지역사회 중심의 지속가능한 돌봄체계를 구현해 나갈 예정이다.

이순희 강북구청장은 “이번 비전 선포식은 강북형 통합돌봄의 출발점이자 지역사회가 함께 만들어가는 돌봄체계의 선언”이라며 “구민 누구나 살던 곳에서 안심하고 생활할 수 있도록 촘촘하고 든든한 돌봄 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.