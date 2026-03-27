3월 27일부터 5월 3일까지 매주 금토일, 오후 1시부터 오후 6시까지 운영 마포구 거주 12세 이하 신장 110cm 이상 어린이 대상 현장 신청 후 무료 탑승

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 레드로드 발전소 광장에서 진행한 ‘엄빠랑 아이스링크’ 행사가 큰 호응을 얻은 데 힘입어, 오는 3월 27일부터 5월 3일까지 ‘엄빠랑 씽씽 범퍼카’를 운영한다.

이번 프로그램은 레드로드 발전소의 봄맞이 행사로, 가족이 함께 즐길 수 있는 여가 공간을 마련하고 지역에 활력을 더하기 위해 기획됐다.

범퍼카장은 약 150㎡ 규모로 조성됐으며, 어린이들이 안심하고 이용할 수 있도록 에어범퍼카를 배치해 안전성을 높였다.

운영장소는 레드로드 발전소 광장이며, 운영 시간은 매주 금요일부터 일요일 오후 1시부터 오후 6시까지다.

이용 대상은 마포구에 거주하는 12세 이하 신장 110cm 이상 어린이로, 별도의 예약 없이 현장에서 신청하면 무료로 이용할 수 있다.

범퍼카는 회차별 총 6대가 운영되며, 탑승 시간은 약 3분이다.

아울러 마포구는 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 레드로드 메이커스와 연계한 홍보관과 전시, 공예 체험 등 다채로운 프로그램도 선보일 예정이다.

‘엄빠랑 씽씽 범퍼카’에 대한 자세한 문의는 마포구청 관광정책과로 하면 된다.

박강수 마포구청장은 “따뜻한 봄날, 아이들이 레드로드 발전소에 마련된 범퍼카를 타며 즐거운 추억을 쌓길 바란다”며 “마포구는 앞으로도 온 가족이 머물며 즐길 수 있는 가족 친화적인 프로그램을 확충해 나가겠다”고 말했다.