휴전 이후 해협 봉쇄 해제 시 안전 운행 논의 “순수 방어적 성격” 강조...美 요청과는 선 그어

[헤럴드경제=도현정 기자] 프랑스 등 전 세계 35개국 군 수장들이 중동 상황을 논의하기 위해 26일(현지시간) 화상 회의를 진행했다. 이 회의에는 한국군도 참여했다.

프랑스 국방부는 이날 보도자료를 통해 파비앵 망동 합참의장 주관으로 각국 합참의장 간 화상회의를 열었다고 알렸다. 국방부는 자료에서 “이번 회의는 이 전략적 지역의 해상 항해 안전에 기여하기 위한 공동 노력에 동참하고자 하는 국가들의 입장을 수렴하는 계기가 됐다”고 말했다.

국방부는 이날 회의가 “역내 진행중인 군사 작전과는 무관하다”며 “순수하게 방어적인 성격의 것”이라고 강조했다. 이어 “이는 전투가 중단된 후 호르무즈 해협에서의 항해 재개를 조직하는 걸 목표로 한다”고 설명했다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요청에 의한 논의가 아니라는 점을 분명히 하려는 것으로 보인다. 앞서 트럼프 대통령은 이란이 봉쇄 중인 호르무즈 해협 개방을 위해 프랑스 등 동맹국들에 군함 파견을 요청했다. 그러나 대부분의 동맹국들은 미국이 일으킨 분쟁에 휘말리지 않겠다며 요청을 거부했다.

동맹국들은 휴전이 이뤄져야 해협 내 선박 호위 책임을 맡을 수 있다는 데 의견을 모았다. 이날 회의도 휴전 이후 호르무즈 해협 내 안전과 평시와 같은 선박 통과 방안을 위해 진행한 것이다.

군 수장들의 회의와는 별도로 프랑스 해군 수장도 최근 영국, 독일, 이탈리아, 인도, 일본 등 여러 국가의 해군 수장과 중동 상황을 논의했다.

니콜라 보주르 해군 참모총장은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “최근 중동, 근동 지역의 정세에 대응하기 위해 분석 결과를 공유하고 대응 방안을 조율하기 위해 외국 동료들과 논의했다”고 게시했다.

보주르 참모총장은 이어 “바다는 세계 경제와 지역 안정을 위한 생명선인 만큼 우리는 항해의 자유 및 해양 안보와 관련된 사안들에 대해 의견을 교환했다”고 말했다.