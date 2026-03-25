화상회의 활성화로 출장·이동 줄이기

[헤럴드경제=유혜림 기자] BNK금융그룹이 25일 정부의 자원안보 위기 경보에 발맞춰 전사적 에너지 절감에 나선다.

이번 ‘에너지 절약 실천 운동’ 캠페인은 그룹 전 계열사를 대상으로 하며, 일상에서 실천 가능한 절감 활동을 통해 전력 사용을 줄이고 효율적인 에너지 이용 문화를 확산하는 데 초점을 맞췄다.

우선 임직원 차량 5부제를 시행하고 출퇴근 시 대중교통 이용을 적극 권장해 교통 분야 에너지 소비와 탄소 배출을 동시에 줄일 계획이다.

사무공간에서는 냉방 26도 이상, 난방 20도 이하의 적정 실내온도를 준수하고 불필요한 전력 사용을 최소화하기로 했다.

또한 화상회의를 활성화해 출장과 이동을 줄이는 등 업무 방식 전반에서도 에너지 절감 노력을 병행한다.

BNK금융그룹 관계자는 “이번 에너지 절약 실천 운동은 단순한 비용 절감을 넘어 국가적 위기 상황에 동참하고 지속가능경영을 실현하기 위한 노력”이라며 “전 임직원의 적극적인 참여를 통해 실질적인 절감 효과를 거둘 수 있도록 지속적으로 관리해 나가겠다”고 밝혔다.