[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 겸 배우 박지훈이 3년 만에 본업인 가수로 돌아온다.

25일 소속사 YY엔터테인먼트에 따르면, 박지훈은 오는 4월29일 오후 6시 새 싱글 ‘리플렉트(RE:FLECT)’를 발매한다.

‘리프렉트’는 박지훈이 2023년 4월 발매한 일곱 번째 미니앨범 ‘블랭크 오어 블랙’ 이후 처음 내놓는 싱글이다. 지나온 시간과 그 속에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며 현재의 자신을 비춰보는 과정을 담아냈다.

이번 신보는 3년 만에 선보이는 앨범으로, 긴 공백기를 깨고 가요계에 복귀하는 만큼 팬들의 이목이 집중되고 있다.

베일을 벗은 포스터에는 순백의 봉투와 그 안을 채운 하얀 깃털이 담겨 몽환적인 분위기를 자아낸다. 봉투 겉면에는 앨범명 ‘RE:FLECT’ 각인과 함께 천사 일러스트가 삽입되어 박지훈이 이번 활동을 통해 보여줄 새로운 음악적 세계관에 대한 호기심을 자극한다.

박지훈은 최근 스크린에서 압도적인 존재감을 증명했다. 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 역을 맡아 절제된 감정 연기를 선보이며 ‘단종 오빠’, ‘단종 앓이’ 등 신드롬급 인기를 끌어냈다. 역대급 흥행 기록인 1484만 관객을 돌파하며 배우로서 정점을 찍은 그가 가수로서 어떤 변신을 꾀할지가 이목이 집중된다.

본격적인 활동에 앞서 팬들과의 만남도 준비되어 있다. 박지훈은 내달 25일부터 26일까지 양일간 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 팬미팅 ‘같은 자리’를 개최하고 컴백 열기를 예열할 계획이다.