[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시의회 산업건설위원회(위원장 김상호)는 제251회 임시회 기간인 지난 23일과 24일 양일간 소관 부서의 조례안, 보고안, 의견청취의 건 등 시민 생활과 직결된 총 13건의 안건 심사를 완료했다.

주요 처리사항으로는 첫날인 23일 제1차 회의에서 ‘영천시 산불방지 활동 지원에 관한 조례안’의 산불 방지 대책 수립 및 실태조사 실시 조항을 신설하고 산불 방지에 참여하는 단체에 대한 지원 근거를 구체화하는 것으로 수정가결했다.

둘째 날인 24일 제2차 회의에는 의원발의 조례안 ‘영천시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례안’의 직매장 사용허가‧관리위탁 주체를 확대하고 수탁자의 책임 경영을 유도하기 위해 판매 수수료를 통한 운영비 부담을 명시하는 것으로 수정 가결했다.

또 같은날 회의에서 다룬 ‘영천시 영천마늘융복합센터 관리 및 운영 조례안’에 대해서도 관리 주체를 명확히 하고 위원 연임 제한을 강화하는 등 효율적이고 투명한 센터 운영을 위한 제도적 장치를 마련하는 것으로 수정가결했다.

이번에 심사한 안건들은 오는 27일 제2차 본회의에 상정‧의결될 예정이다.