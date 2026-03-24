[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]김재원 경북도지사 예비후보는 24일 경북도의회 기자실에서 칸막이 제로(Zero) 행정 등 ‘경북도 행정혁신’ 공약을 발표했다.

김 예비후보는 “민원인이 여러 부서를 전전하며 똑같은 설명을 반복하게 만드는 ‘핑퐁 행정’은 도민의 피로감과 공직사회에 대한 불신을 초래한다”며 “한 부서의 힘만으로는 해결할 수 없는 문제가 늘어나고 있다. 칸막이를 없애면 정책이 유능해진다”고 했다.

이를 위해 지사 직속 ‘칸막이 제로 전담 조정관’, ‘코워킹 공간’, ‘협업 포인트제’, ‘공동 성과 지표’, ‘경북 통합 공유행정 플랫폼’, ‘경북 G-클라우드’ 등을 도입하겠다고 밝혔다.

이와함께 ‘20일 이내 원스톱 민원 처리’도 약속했다.

더불어 인허가 의제(Agenda) 범위의 파격적 확대, 규제 네거티브 존(Zone) 및 규제 샌드박스 운영, 환경·안전 규제의 ‘원스톱 통합 심의’ 등 3가지 방안을 제시했다.

또 “열심히 일하는 공무원을 행복하게 해드리겠다”는 공약으로 성과 중심의 경북형 성과 패스 도입(도전적 과제를 수행하거나 도정 현안을 해결한 공무원에게 파격적인 인센티브), AI 기반 적재적소 배치 시스템 구축, 불필요한 행정 절차의 과감한 축소 등을 소개했다.

인사 교류 활성화도 강조했다.

그는 “광역-기초 지자체 간 순환 보직 및 파트너십을 구축해 도청과 시군 간의 벽을 허무는 역방향 교류를 활성화하겠다”며 ‘상생 교류 쿼터제’를 제안했다.

그외 권역별(북부, 동해안, 서남권) 특화 산업에 맞춘 전문 인력 교류, 지방공기업과의 인사 교류 방안도 소개하고 인사 신문고, 추가 연가 실시, 경북형 워케이션 및 안식월 제도 도입 등을 약속했다.

석·박사 과정 지원과 해외 혁신 도시 단기 연수 기회 확대 등으로 공무원의 전문성을 높이겠다는 방안도 내놨다.

김재원 예비후보는 “일할 맛 나는 경북, 함께 성장하는 공직사회를 만들겠다”며 “경북의 미래는 공무원의 열정에서 시작된다”고 말했다.