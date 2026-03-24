[헤럴드경제(영양)=김병진 기자]국민의힘 권영택 영양군수 예비후보가 24일 오전 영양읍에서 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

개소식에는 ‘현대 한국농업의 대부’로 불리는 조은기 박사가 선대본부장으로, 선거대책위원장으로는 영양군새마을지회장, 남농협조합장, 영양고추유통공사 사장을 역임한 김장래씨가 합류했다.

권 예비후보는 “이번 선거는 개인의 선택이 아니라 무너져가는 영양을 바로 세우기 위한 결단”이라며 “반드시 승리해 영양을 다시 세우겠다”고 밝혔다.

이어 “최근 영양지역이 인구 증가처럼 보이지만 실제로는 고령층 중심 증가로 생산가능 인구가 급격히 줄고 있다”며 “6000억원 예산으로 5000억원 생산에 그치는 구조는 더 이상 지속될 수 없다”고 지적했다.

징검다리 4선에 도전하는 권 예비후보는 이날 월 50만원 ‘영양형 기본소득’, 재생에너지 기반 스마트팜, 교육 인프라 회복, 체류형 관광벨트 구축, K-푸드 중심지 육성 등을 주요 공약으로 제시했다.

권영택 예비후보는 “터를 닦고 기둥을 세운 영양을 다시 바로 세우겠다”며 “이번 선거는 영양의 미래를 결정짓는 선거인 만큼 반드시 승리로 보답하겠다”고 말했다.