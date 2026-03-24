[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 농림축산식품부가 주관하는 ‘2026년 농촌공간정비사업’에서 신규 대상지로 최종 선정돼 총사업비 150억원을 확보했다고 24일 밝혔다.

이번 공모사업 선정으로 영덕군은 강구면 금호지구에 올해부터 2030녀까지 5년간 국비 75억원과 도비 22억5000만원을 포함한 총 150억원을 투입해 대대적인 정비에 나선다.

강구 금호지구는 그동안 주거 밀집 지역 안에 수산물 가공공장들이 즐비해 주민들이 지속적인 불편을 겪고 있었다.

이에 군은 마을 안에 있는 수산물 가공공장 6개소 중 5곳을 인근 농공단지로 이전하고 1곳은 폐업하는 등의 정비 사업을 펼칠 계획이다. 공장이 떠난 자리에는 마을 쉼터와 공동주차장 등이 조성될 예정이다.

영덕군은 이번 정비 대상에 포함된 공장 외에도 지구 내 잔여 공장 시설들에 대해 지속적인 정비를 이어갈 방침이다.

김광열 영덕군수는 “이번 사업은 강구면 주민들의 숙원을 해결하고 농촌 공간의 가치를 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “ 군민께서 피부로 체감할 수 있는 쾌적하고 살기 좋은 환경을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.