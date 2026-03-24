이사회 11대4→9대5 재편 고려아연 측 3명·MBK·영풍 측 2명 이사 선임

[헤럴드경제=문이림 기자] 최윤범 고려아연 회장 측이 정기 주주총회에서 이사회 과반 수성에 성공했다.

24일 서울 중구 코리아나호텔 그랜드볼룸에서 열린 제52기 정기주주총회에서 최 회장 측 추천 후보 3명, MBK·영풍 측 후보 2명이 각각 이사로 선임됐다. 이에 따라 고려아연 이사회 구성은 기존 ‘11대 4’에서 ‘9대 5’로 재편되며 최 회장 측 우위가 유지됐다.

다만 MBK·영풍 측 이사 2명이 새로 이사회에 진입하면서 이사회 내 MBK·영풍 측 발언권이 강화됐다.

고려아연은 이날 주총에서 전체 7개 의안, 총 36건의 세부 안건을 의결했다. 이번 주총의 핵심 안건은이사회의 구성을 좌우하는 이사 선임 안건이었다. MBK파트너스와 영풍의 고려아연 경영권 인수 시도가 1년 반 넘게 이어지고 있어서다.

현재 15명으로 구성된 고려아연 이사회는 최 회장 측 추천 이사 11명, MBK·영풍 측 이사 4명으로 최 회장 측이 우위를 점하고 있었다.

이번 주총에서는 임기가 만료되는 이사 6명(최 회장 측 5명·MBK 측 1명) 자리를 놓고 양측 간 표 대결이 벌어졌다.

이사 선임 방식을 놓고도 양측은 맞붙었다. 고려아연은 개정 상법에 따른 감사위원 2인 분리 선출을 위해 이번 주총에서 이사 5명을 먼저 선출하고 나머지 1명은 추후 선임하자는 ‘5인 선임안’을 제안했다.MBK·영풍은 신규 이사 6인을 일괄 선임하는 ‘6인 선임안’을 제시했다.

표결 결과 ‘5인 선임안’은 참석 주주 대비 찬성률 62.98%, ‘6인 선임안’은 52.21%를 기록해 두 안건 모두 과반 득표에 성공했다. 다득표 원칙에 따라 ‘5인 선임안’이 최종 채택됐다.

이어진 이사 선임 투표에서는 고려아연 측 추천 후보 3명과 MBK·영풍 측 후보 2명이 각각 이사로 선임됐다. 이에 이사회 구성은 기존 ‘11대 4’에서 ‘9대 5’로 재편됐다.

고려아연 측 추천 후보 가운데서는 최윤범 고려아연 회장이 사내이사로 재선임됐다. 현재 이사회 의장을 맡고 있는 황덕남 변호사가 사외이사로 재선임됐다. 크루서블JV가 제안한 월터 필드 맥랠런 원스파월드홀딩스 이사는 비상무이사로 신규 선임됐다.

MBK·영풍 측 추천 후보 중에서는 최연석 MBK 전무가 기타비상무이사로, 이선숙 법무법인 민주 변호사가 사외이사로 각각 신규 선임돼 이사회에 진입했다.

현재 고려아연 지분 구조는 최 회장 측이 우호 지분을 포함해 37.9%, MBK·영풍 측이 41.1%, 국민연금 5.2%, 현대차그룹 5% 등으로 추산된다. 최 회장 측 지분은 17.7% 수준이지만 크루셔블JV(10.6%), LG화학(1.9%), 한화그룹(7.7%) 등을 우호 지분으로 분류하고 있다.

이번 주총 결과 고려아연 이사회에서 MBK·영풍 측 이사는 기존 4명에서 5명으로 늘어났다. 비중도 26.7%에서 35.7%로 높아졌다. 이사회 내 MBK·영풍 측 발언권이 강화되면서 향후 이사회 갈등과 경영 혼란이 커질 수 있다는 우려도 나온다.