은행·대흥동 일대 방문해 글로컬 상권 운영 현황 점검 성심당 간담회 통해 안정적 고용·지역 환원 선순환 구조 확인 “지역과 함께 성장하는 대표 브랜드 확산되도록 지원”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 인태연 이사장이 24일 대전 은행·대흥동 일대를 방문해 글로컬 상권 현황을 점검하고 현장 소상공인 의견을 청취했다고 밝혔다.

이번 방문은 지역 고유의 자원과 콘텐츠를 기반으로 성장하고 있는 글로컬 상권의 운영 현황을 살피고, 지속 가능한 상권 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

인 이사장은 이날 상권 주요 거점을 둘러본 뒤 대전 대표 로컬브랜드인 성심당을 방문해 운영 현황을 점검하고 임영진 성심당 대표와 간담회를 진행했다.

성심당은 정규직 중심의 안정적인 고용 구조를 바탕으로 지역 일자리 창출에 기여하고 있으며, 대전을 찾는 방문객들이 찾는 대표 거점으로 자리 잡아 지역경제 활성화에도 역할을 하고 있다는 평가를 받는다.

특히 ‘모두를 위한 경제’를 경영 철학으로 삼아 수익을 직원과 기업에 재투자하고 지역사회에 환원하는 선순환 구조를 실천하고 있는 점도 특징으로 꼽힌다. 소진공은 이를 지역과 함께 성장하는 대표 브랜드 사례로 보고 있다.

인 이사장은 “성심당은 안정적인 고용을 창출하고 그 성과를 다시 지역사회에 환원하는 등 소상공인이 만들어낼 수 있는 사회적 가치를 잘 보여주고 있다”며 “기업가 정신을 기반으로 지역경제와 공동체에 기여하고 있는 만큼 성심당과 같은 지역 대표 브랜드가 더욱 확산될 수 있도록 공단도 뒷받침해 나가겠다”고 말했다.