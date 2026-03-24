[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구청장 선거를 앞두고 김형일 예비후보와 홍성주 예비후보 간 후보 단일화 결과 ‘김형일 예비후보’로 단일화가 최종 확정됐다.
김형일 예비후보는 24일 입장문을 통해 “달서구의 미래를 위한 중요한 결과를 전하게 됐다”며 “홍성주 예비후보와 진행한 단일화 절차 결과 김형일로 단일 예비후보가 확정됐다”고 밝혔다.
김 예비후보는 “달서 발전을 위해 선의의 경쟁을 펼치고 흔쾌히 결과를 수용해주신 홍성주 예비후보께 진심으로 감사드린다”며 “수십년간 달서구와 대구시 행정을 두루 경험한 검증된 행정 전문가가 달서구 구청장을 맡아야 한다는 데 뜻을 함께했다”고 말했다.
양측은 단일화 이후 선거 승리를 위해 ‘원팀’ 체제를 구축하고 힘을 모으기로 했다.
이번 단일화는 영남일보와 대구일보가 실시한 여론조사 결과를 합산하는 방식으로 진행됐으며 그 결과 김형일 예비후보가 단일 예비후보로 확정됐다.
김형일 예비후보는 “이번 단일화는 행정전문가로 달서의 중단 없는 발전을 위한 약속”이라며 “하나로 모인 힘으로 국민의힘 최종 경선 승리와 달서의 기분 좋은 변화를 반드시 만들어가겠다”고 말했다.
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