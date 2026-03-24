김태균 사장 후보자 24일 서울시의회 교통위원회 개최한 청문회에서 30년간 축적된 공직 경험 바탕으로 대규모 조직 운영과 재정 정상화, 노사 협력 등 주요 현안을 해결할 적임자라는 평가 받아 연세대 행정학과 졸업 후 1994년 제38회 행정고시 합격 서울시 기획담당관, 정책기획관, 대변인, 경제정책실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등 주요 보직을 역임 실력을 인정받아 시정 전반 아우르는 경험 쌓아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사 사장 후보자로 지명된 김태균 후보자의 리더십과 행정 전문성이 서울시의회 인사청문회에서 집중 조명됐다.

30년간 축적된 공직 경험을 바탕으로 대규모 조직 운영과 재정 정상화, 노사 협력 등 주요 현안을 해결할 적임자라는 평가가 힘을 얻는 모습이다.

24일 서울특별시의회에서 열린 인사청문회에서는 후보자의 정치적 중립성과 임명 시기를 둘러싼 질의가 이어졌다. 일부 시의원은 서울시장 임기 만료를 앞둔 상황에서의 인사 적절성을 문제 삼으며 이른바 ‘알박기 인사’ 가능성을 제기했다.

이에 대해 김 후보자는 “저는 30년간 직업 공무원으로 공직 생활을 했다“며 ”1만6000명이 일하는 조직이고 하루에 700만 명이 타는 서울 지하철이기 때문에 리더십, 사장의 공백이 길어져서는 안 된다는 배경이 있는 걸로 알고 있다“고 밝혔다.

이에 대해 국민의힘 김종길 시의원은 서울시가 제출한 추천 사유서를 인용해 “대규모 조직의 안정적 운영을 통한 효율적인 조직 운영을 기대할 수 있는 사람, 공사 현안인 안정적 노사 협력을 할 수 있는 적임자, 재정 건전성 확보와 공사 운영 과정에서 주요 현안을 시와 협의·조정할 수 있는 적임자”라며 풍부한 행정 경험과 조직 관리 역량을 갖춘 인사로 평가했다.

청문회에서는 과거 부동산 거래와 관련한 질의도 이어졌다. 더불어민주당 박수빈 서울시의원은 김 후보자의 주소 이전 이력에 대해 “분양권 매입 후 계약 유지나 부적격 심사를 피하기 위해 무주택 세대주 요건을 급조했다”고 주장했다.

이에 대해 김 후보자는 “분양권 매입·매도시 세대주 자격은 필요 없다”며 의혹을 부인했다. 이어 “해외 체류 중 은행으로부터 세대주가 아닌 동거인은 적금 형태인 근로자우대저축의 자격이 안 된다는 알림이 있어 주소지 이전을 했다”고 설명, 당시 상황에 따른 불가피한 행정적 조치였음을 밝혔다.

김 후보자의 강점으로는 서울시 핵심 요직을 두루 거친 정책 조정 능력과 예산 관리 경험이 꼽힌다. 기획조정실장과 행정1부시장 시절 서울시 재정과 주요 정책을 총괄한 경험은 현재 서울교통공사가 직면한 구조적 적자 문제 해결에도 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다.

실제로 서울교통공사는 최근 10년간 약 3조원의 누적 적자를 기록하는 등 재정 위기가 심화된 상태다.

이에 대해 김 후보자는 “안전을 최우선 가치로 두겠다”면서도 “재정 건전성 확보를 위해 비용 절감 노력과 함께 정부·서울시의 재정 지원 확대가 필요하다”고 밝혔다. 안전과 재정이라는 두 축을 균형 있게 추진하겠다는 의지를 분명히 한 것이다.

노후 시설 개선과 관련해서도 현실적인 해법을 제시했다. 김 후보자는 ”노후 시설 개선은 사실상 재건설 수준의 투자“라며 ”공사 자체 재원만으로는 한계가 있어 국비와 시비 지원 확대가 필수적“이라고 강조했다.

장기적 관점에서의 대규모 투자 필요성을 짚으며 정책적 지원을 이끌어낼 수 있는 조정 능력을 드러냈다는 평가다.

일각에서 제기된 교통 분야 전문성 부족 지적에 대해서도 행정 전문가로서의 역량을 내세웠다. 김 후보자는 “다양한 이해관계를 조정해온 행정 경험이 강점”이라며 “전문가들에게 권한을 부여하고 외부 협력을 통해 보완하겠다”고 밝혀 협업 중심의 리더십을 강조했다.

김 후보자는 연세대 졸업 후 1994년 제38회 행정고시에 합격해 서울시 기획담당관, 정책기획관, 대변인, 경제정책실장, 기획조정실장, 행정1부시장 등을 주요 보직을 역임하며 실력을 인정받아 시정 전반을 아우르는 경험을 쌓아왔다.

이러한 이력은 복잡한 이해관계가 얽힌 도시철도 운영 환경에서 강점으로 작용할 전망이다. 서울특별시의회는 이번 청문회를 마친 뒤 이달 30일까지 경과보고서를 서울시에 제출할 예정이다.