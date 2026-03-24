B7-H3 타깃 ADC…폐암·유방암 등 ‘덩어리 암’ 환자 대상 약물 연결·방출 기술 적용…암세포만 골라 공격 설계 기술이전·공동개발 가능성 주목…ETF 편입에 수급 기대

[헤럴드경제=김유진 기자] 인투셀이 항체-약물접합체(ADC) 신약 후보물질 ‘ITC-6146RO’의 임상 1상에서 첫 환자 투여를 완료했다고 24일 밝혔다. 해당 후보물질은 이를 계기로 임상 단계에 들어선 것으로 파악된다.

이번 임상 1상은 기존 치료에 효과가 없거나 내성이 생긴 환자를 대상으로 진행된다. 폐암·유방암 등 몸속에 덩어리 형태로 생기는 암 환자가 대상이다. 여러 병원에서 공개 방식으로 진행되며, 초기에는 투여 용량을 점차 늘리면서 안전성과 부작용 여부를 확인한다. 이후 적정 용량을 정해 초기 치료 효과를 살펴볼 계획이다.

ITC-6146RO는 다양한 암세포에서 많이 나타나는 단백질 ‘B7-H3’를 표적으로 하는 신약 후보물질이다. 정상 조직에서는 거의 나타나지 않지만 암세포에서는 많이 나타나는 점을 활용해 암세포만 골라 공격하도록 설계된 것으로 설명된다. 세포를 죽이는 약물을 함께 붙여 선택적으로 작용하게 하는 구조다.

이 후보물질에는 인투셀의 자체 기술이 적용됐다. 혈액에서는 안정적으로 유지되다가 종양 내부에 도달했을 때만 약물이 풀리도록 하는 기술과, 약물이 암세포 안에서 더 잘 작용하도록 돕는 기술이다. 회사 측은 이를 통해 효과와 안전성을 함께 높인다는 방침이다.

인투셀은 현재 여러 개의 ADC 신약 후보를 개발 중이다. 이번 임상 결과를 바탕으로 기술이전(L/O)이나 공동개발 가능성도 검토할 계획이다.

인투셀 관계자는 “첫 환자 투여는 자사 기술이 실제 환자를 대상으로 시험 단계에 들어갔다는 점에서 의미가 있다”며 “임상 1상을 통해 안전성과 초기 효과를 확인한 뒤 글로벌 개발로 확대할 계획”이라고 밝혔다.

인투셀은 최근 ‘KoAct 코스닥액티브 ETF’와 ‘TIGER 기술이전바이오액티브 ETF’ 등에 편입된 것으로 전해졌다. 이에 따라 관련 자금 유입 가능성과 함께 시장의 관심이 이어질 수 있다는 분석이 나온다.