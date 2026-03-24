[헤럴드경제=이상섭 기자] 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사 입구에 차량 5부제 안내판이 설치되어 있다. 중동 전쟁 장기화로 원유에 대한 자원안보 위기경보가 ‘주의’ 단계로 격상된 가운데 25일 0시를 기해 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)가 시행된다. 공공부문은 의무적으로 시행하도록 하고, 민간은 자율 참여를 권고하는 방식이다.
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입력 2026-03-24 16:02:09
[헤럴드경제=이상섭 기자] 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사 입구에 차량 5부제 안내판이 설치되어 있다. 중동 전쟁 장기화로 원유에 대한 자원안보 위기경보가 ‘주의’ 단계로 격상된 가운데 25일 0시를 기해 공공부문 ‘승용차 5부제(요일제)가 시행된다. 공공부문은 의무적으로 시행하도록 하고, 민간은 자율 참여를 권고하는 방식이다.
“신상 공개돼 괴롭다” 김소영 옥중 편지…“여기서 죽는건가, 무서워 눈물”
[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 강북구 일대 모텔에서 살인을 잇따라 저지른 혐의로 구속기소된 김소영(20)이 쓴 옥중 편지가 공개됐다. 김소영은 “죽고 싶다”, “무기징역일 것 같다”며 처벌에 대한 두려움을 호소하는 한편 “유사강간 피해가 떠올라 약물을 줬다”고 주장하며 계획 범행을 부인했다. 24일 디시인사이드 ‘징역갤러리’ 이용자는 최근 서울구치소에 수
‘성폭행 누명→이혼’ 김건모 콘서트, 텅 빈 객석…무슨일?
[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이윤미가 남편 작곡가 주영훈과 함께 찾은 가수 김건모의 서울 콘서트 현장을 공개했다. 이윤미는 지난 22일 자신의 소셜미디어를 통해 “김건모 콘서트 텅 빈 객석. 무슨 일이냐고요? 저희는 공연 2시간 전 리허설부터 함께 했습니다”라며 김건모와 진한 친분을 자랑했다. 이윤미는 “정말 집에 돌아오는 길에 목이 쉬었어요. 너무나 행복한 어제의 추억 공유합니다. 함께 즐겨주세요”라며 “건모 오빠 얼굴 이제 윤미가 이쁘게 챙겨드릴게요! 영훈이의 형. 우리 건모 형 이뻐지기 프로젝트! 지은 죄가 있으니 책임지고 환하게 웃는 얼굴로 만들어 드릴게요”라고 전했다. 게재된 또 다른 영상에서는 객석을 꽉 채운 관객들이 김건모의 공연을 즐기고 있는 모습이 담겼다. 김건모는 지난 21일 서울 잠실실내체육관에서 ‘25-26 김건모 라이브투어 KIM GUN MO’를 열었다. 이번 서울 공연은 2018년 12월 이후 7년 3개월 만에 열린 무대다. 한편 김건모는 지난 2019년
“한 층을 통째로 샀대” 정몽준·하정우·싸이 200억 집, 얼마나 부자가 살길래 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 용산구 이태원동 260-199에 위치한 하이엔드 주택인 ‘어퍼하우스 남산’은 건폐율과 용적률은 각각 52.68%, 140.37%로 쾌적한 주거 환경을 갖췄으며 서울 최고의 명당으로 꼽히는 남산 소월길에 자리해 경리단길, 남산공원, 이태원 야경 등을 한눈에 볼 수 있는 입지다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.