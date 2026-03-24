[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 초고령사회에 접어들면서 치매 질환이 사회 전체가 함께 고민해야 할 건강 문제로 떠오르고 있다. 치매는 발병 이후 점차 일상생활 수행 능력을 잃게 만드는 질환으로 환자 본인뿐만 아니라 가족에게도 신체적·정신적·경제적 부담을 동시에 안겨준다. 무엇보다 아직까지 치매를 완전히 치료하는 방법이 없다는 점에서 조기 발견 및 예방의 중요성이 강조되고 있다.

치매는 하나의 질환이라기보다 다양한 원인에 의해 뇌 기능이 손상되면서 기억력, 언어능력, 판단력 등 여러 인지 기능이 저하되는 상태를 의미하는 임상 증후군이다. 대표적인 원인 질환은 알츠하이머병이며 이 외에도 뇌졸중 등에 의해 발생하는 혈관성 치매, 루이소체 치매, 전측두엽 치매 등 다양한 유형이 존재한다. 특히 알츠하이머병은 비교적 천천히 진행되지만 꾸준히 악화되는 퇴행성 뇌질환으로 알려져 있다.

알츠하이머병의 초기 증상은 대개 최근 일을 기억하지 못하는 단기 기억력 저하에서 시작된다. 처음에는 단순한 건망증처럼 보일 수 있지만 시간이 지나면서 언어 표현 능력이나 판단력, 공간지각 능력까지 점차 저하된다. 병이 진행되면 스스로 옷을 입거나 식사를 하는 기본적인 생활조차 어려워지고 우울, 불안, 망상, 수면장애 등 다양한 정신행동 증상이 동반되기도 한다.

치매의 주요 병리기전 중 하나는 뇌 속에 베타 아밀로이드 단백질이 비정상적으로 축적되면서 신경세포를 손상시키는 것이다. 이러한 변화는 증상이 나타나기 10년에서 15년 전부터 이미 시작되는 것으로 알려져 있다. 따라서 증상이 뚜렷하게 나타난 뒤 치료를 시작하는 것보다 위험 신호를 조기에 발견하고 예방적 관리에 나서는 것이 훨씬 중요하다.

예를 들어 최근의 일을 기억하기 어렵거나 같은 질문을 반복하는 경우, 계산 능력이 떨어지고 길을 잃는 일이 잦아지는 경우, 평소 잘 사용하던 가전제품 사용이 갑자기 서툴러지는 경우 등은 치매 초기 신호일 수 있다. 이러한 변화가 반복적으로 나타난다면 단순한 노화로 넘기기보다 신경과 전문의를 찾아 인지 기능 검사를 받아보는 것이 필요하다.

치매 진단은 종합적인 신경심리검사와 함께 뇌 MRI 또는 뇌 CT, 혈액 검사 등 다양한 검사를 통해 인지 기능 저하의 원인을 파악하면서 이뤄진다. 최근에는 3차원 MRI 분석을 통해 뇌 위축 부위를 정량적으로 평가하고 향후 발생할 수 있는 치매 유형을 예측하는 정밀 진단도 이루어지고 있다.

아울러 알츠하이머 치매의 진행을 늦추는 치료제로 레켐비 주사가 소개되며 널리 활용되고 있다. 레켐비는 치매 원인으로 알려진 아밀로이드 베타 단백질을 제거해 질환의 진행 속도를 늦추는 치료제다. 다만 모든 치매 환자에게 적용되는 것은 아닌데 주로 초기 알츠하이머병 환자에서 전문의의 정확한 진단과 검사 후 투여 여부를 결정하게 된다. 무엇보다 치매는 조기 발견 및 관리가 중요한 만큼 증상이 의심될 경우 신경과 전문의 상담을 받는 것이 도움이 된다.

이처럼 치매는 완치가 어려운 질환이지만 조기에 발견하면 진행 속도를 늦추고 오랫동안 독립적인 생활을 유지하는 데 도움을 받을 수 있다. 아울러 규칙적인 운동과 금연, 절주, 만성질환 관리, 두뇌 활동, 사회적 관계 유지 등 생활습관 관리 역시 치매 예방에 중요한 역할을 한다.

경일신경과내과의원 김숙희 원장은 “치매 관리의 핵심은 치료보다 예방에 있는데 증상이 나타난 이후의 대응보다 위험 신호를 미리 발견하고 정기적인 검진을 통해 인지 기능 변화를 확인하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “이처럼 치매는 갑자기 시작되는 질환이 아니라 오랜 시간에 걸쳐 진행되는 질환인 만큼 사전 검진과 예방적 관리가 건강한 노년을 지키는 가장 현실적인 방법이라 할 수 있다”고 전했다.