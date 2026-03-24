행안부, ‘2025년 지방정부 적극행정 종합평가’ 73개 우수기관 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 전국 지방정부를 대상으로 실시한 적극행정 평가 결과에서 경상남도와 안양시, 하동군, 서울 중구 등이 최우수기관에 선정됐다.

행정안전부는 광역 17곳과 기초 226곳 등 243개 지방정부를 대상으로 ‘2025년 지방정부 적극행정 종합평가’를 실시하고 최우수기관 4곳을 포함해 총 73곳을 우수기관으로 선정했다고 24일 밝혔다.

경상남도는 농촌지역 소방 대응 여건을 개선하기 위해 ‘농촌마을 골든타임 길라잡이’를 구축해 화재 발생 시 현장 대응 시간을 최대 40% 단축했다.

안양시는 공동주택 이전고시 전 행위허가 절차를 이메일 기반 원스톱 방식으로 개선해 행정 편의와 신뢰도를 높였다.

하동군은 공공임대주택 퇴거 후 지역에 계속 거주하는 청년에게 임대료를 전액 환급하는 ‘청년 0원 주택’ 모델을 도입해 청년 정착을 유도했고, 서울 중구는 도로 무단점용 대상 신규 발굴 등을 통해 세외수입 176억원을 확충했다.

이번 평가는 시도, 시, 군, 구 등 4개 평가군으로 나눠 제도 개선 노력과 이행 성과, 체감도 등 5개 항목 18개 지표를 기준으로 진행됐다.

올해 처음으로 도입된 포상제는 전년 대비 실적이 크게 개선된 전북특별자치도, 밀양시, 남해군, 대구 달서구가 선정됐다.

행안부는 우수기관에 대통령·국무총리·행정안전부 장관 표창을 수여하고, 모범 사례를 전국으로 확산할 계획이다. 평가가 미흡한 기관에는 민간 전문가 자문을 통한 맞춤형 지원도 제공한다.

김민재 행안부 차관은 “공직자의 적극행정 노력이 지역 주민의 행복과 안전이라는 결실로 이어질 수 있도록 지방정부를 적극 지원하겠다”고 말했다.