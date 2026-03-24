ASML로부터 총 약 11조9496억원으로 구매…자산 10% 규모 2027년까지 2차에 걸쳐 계약 차세대 공정 양산 준비

[헤럴드경제=서경원 기자] SK하이닉스는 네덜란드 장비업체 ASML로부터 극자외선(EUV) 스캐너를 도입하기로 결정했다고 24일 공시했다.

총 취득 금액은 약 11조9496억원으로, 2024년 말 기준 자산총액의 9.97%에 해당한다.

거래는 2027년 12월까지 약 2년에 걸쳐 진행되며, 장비 도입과 설치·개조 비용이 포함된 금액이다.

이번 투자는 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 인공지능(AI) 메모리 수요 증가와 함께 범용 D램 수요 확대에 대응하기 위한 조치다.

회사는 서버·모바일 등 전방 산업에서 범용 메모리 수요도 꾸준히 증가하고 있는 점을 고려해 공급 안정화에 주력한다는 계획이다.

특히 EUV 장비 도입을 통해 6세대(1c) 공정 전환을 가속화하고, AI 메모리 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다.

1c 공정은 SK하이닉스가 세계 최초로 개발한 기술로, 차세대 HBM과 DDR5, LPDDR6 등 주요 제품군에 적용될 예정이다.

앞서 SK하이닉스는 1c DDR5 D램과 LPDDR6 제품을 잇달아 개발하며 미세공정 경쟁력을 확보했다. 해당 공정은 생산성과 전력 효율을 개선하고 데이터 처리 속도를 높이는 것이 특징이다.

SK하이닉스는 청주 M15X 공장의 생산능력을 조기에 극대화하고, 2단계 클린룸을 기존 계획보다 2개월 앞당겨 가동하는 등 생산 기반 확대에도 힘을 싣고 있다.

내년 2월 클린룸 가동을 시작할 예정인 용인 1기 팹의 생산 기반도 신속히 확충한다는 계획이다.

SK하이닉스 관계자는 “EUV 기반 선단 공정 전환을 통해 AI 메모리 경쟁력을 강화하고 범용 메모리 공급도 안정적으로 확대해 나갈 것”이라며 “급증하는 글로벌 메모리 수요에 대응해 시장 리더십을 공고히 하겠다”고 말했다.