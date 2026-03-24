[헤럴드경제=김영철 기자] 콜롬비아 군수송기 추락 사고 사망자 수가 66명으로 늘었다고 로이터통신이 군 관계자의 말을 인용해 23일(현지시간) 보도했다.

군 당국이 기체 잔해 속에서 실종자 수색 작업을 진행하면서 희생자 규모가 크게 늘고 있다고 통신은 전했다.

사고는 수송기가 페루 접경지이자 아마존 지역인 푸에르토 레기사모에서 군 병력을 이송하기 위해 이륙하던 도중 발생했다. 활주로 끝부분에서 기체에 충격이 가해졌고, 추락 과정에서 날개가 나무에 부딪힌 후 화재와 폭발이 이어진 것으로 소방 당국 관계자는 추정했다.

사고 당시 수송기에는 육군 115명, 공군 11명, 경찰 2명 등 모두 128명이 타고 있었던 것으로 알려졌으나 기관별 집계에 따라 승선자 수는 조금씩 차이를 보이고 있다.

군 당국은 수습에 매진하고 있으나 사고 지역이 접근하기 어려운 지형인 데다 날이 어두워지면서 실종자 수색에 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

우고 알레한드로 로페스 통합군 사령관은 “생존자 57명이 병원에서 치료 중이며, 이 중 30명은 군 클리닉에서 안정을 취하고 있다”고 말했다.

이번 사고는 콜롬비아 공군 역사상 최근 수십 년간 가장 치명적인 참사 중 하나로 기록될 전망이다.

군과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.