2026년 지역특화발전특구 컨설팅 지원사업 공고 소멸위기 지역 우대…민·관 합동 지원단 현장 밀착 진단 우수 로드맵은 중기부 재정사업 연계해 지역경제 활성화 유도

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 중소벤처기업부와 함께 ‘2026년 지역특화발전특구 컨설팅 지원사업’ 공고를 24일부터 시행한다고 밝혔다.

지역특화발전특구는 기초지방자치단체가 지역 특성에 맞는 특화사업을 추진할 때 일정 구역을 규제특례 지역으로 지정해 지역경제를 활성화하는 제도다. 2004년 도입 이후 현재 전국에서 171개 특구가 운영되고 있다.

다만 제도 도입 후 시간이 지나면서 일부 특구는 인구 감소와 산업 침체 등으로 성장 정체를 겪고 있다. 이에 중진공은 지방정부 중심 운영의 한계를 보완하고 민간의 창의적 역량을 반영해 특구를 지역 주도 성장의 핵심 거점으로 육성하기 위해 올해 맞춤형 컨설팅 지원사업을 새로 도입했다.

이번 사업은 공모를 통해 10개 내외 특구 운영 지자체를 선정해 지원한다. 특구와 중기부 주요 재정사업을 연계하는 전주기 지원 체계를 구축한 것이 특징이다.

우선 지방소멸 대응이라는 정책 목적에 맞춰 소멸위기 지역을 선정 평가에서 적극 우대한다. 행정안전부가 지정한 인구감소지역과 인구감소관심지역에는 가점을 부여해 위기 지역이 우선 지원받을 수 있도록 제도를 설계했다.

또 민·관 합동 지원단이 특구 현장을 직접 찾아가는 밀착형 컨설팅도 제공한다. 로컬크리에이터, 상권 기획자, 연고산업 육성 전문가, 지방중소벤처기업청, 중진공 등으로 구성된 전문 지원단이 현장을 심층 진단하고 지역 맞춤형 상권 활성화와 특화산업 육성 방안을 설계할 예정이다.

컨설팅 결과는 중기부 주요 재정사업과도 연계된다. 중진공은 도출된 우수 로드맵을 바탕으로 해당 특구를 향후 지역상권 육성 사업, 시군구 연고산업 육성 사업 등 중기부 주요 재정사업 지원 대상으로 추천해 실질적인 지역경제 활성화 효과를 높인다는 계획이다.

사업 참여를 희망하는 지자체는 3월 30일부터 4월 17일까지 신청 공문과 사업계획서를 중진공 지역혁신사업처에 제출하면 된다. 자세한 내용은 중기부 또는 중진공 누리집에서 확인할 수 있다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 “이번 사업은 민간의 창의성과 정부 정책을 연계해 실질적인 지역경제 활성화를 도모하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 특구가 지역 주도의 자생적 성장 거점으로 자리매김할 수 있도록 체계적인 지원을 지속하겠다”고 말했다.