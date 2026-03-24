[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 엄태웅의 아내 발레리나 윤혜진이 딸 지온의 ‘불법 알바’ 의혹에 황당함을 드러냈다.

윤혜진은 24일 자신의 인스타그램 스토리에 한 기사를 캡처해 올리며 “진짜 아르바이트를 한 게 아니라 학교 근처 맨날 가는 마트 사장님이랑 친해서 아빠 기다리는 동안만 본인이 해보고 싶다고 해본 거다”라며 “돈 받고 일을 한 게 아니다”라고 설명했다.

이어 “우리 어릴 때 맨날 가던 슈퍼, 엄마 없을 때 가서 수다도 떨고 손님맞이도 해보고 계산도 해보던 그런 거”라며 “낭만 없다, 진짜”라고 토로했다.

앞서 윤혜지는 23일 자신의 소셜 계정에 “아빠 또 단축 수업인지 모르고 늦게 가서 기다리는 동안 이마트 알바중이라는 소식. 너무 귀엽고 ㅋㅋㅋㅋ”라며 영상을 올렸다.

해당 영상은 윤혜진의 딸 지온이 직접 찍어 보낸 것으로, 교복을 입은 채 마트 계산대에서 계산을 하고 있는 지온의 모습이 담겼다.

그는 스캐너로 제품 바코드를 스캔하고, 무사히 계산을 마친 뒤 뿌듯한 듯 카메라를 향해 ‘브이’ 포즈를 취하기도 했다.

그러나 일부 누리꾼들이 2013년생인 엄지온이 만 15세 미만인데 아르바이트를 한 것이면 불법이 아니냐는 의혹을 제기했다.

한편 배우 엄태웅과 윤혜진은 지난 2013년 결혼해 슬하에 딸 지온이를 두고 있다.