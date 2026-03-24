소비자 구매 불안 낮춘 브랜드로 평가…정수기·비데 부문 동시 석권 ‘아이콘 정수기 3’·‘룰루 슬리믹 비데’ 앞세워 기술력·위생 경쟁력 부각 약 10만명 조사서 품질·재구매·추천 의향 고른 호평

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이가 한국마케팅협회가 주관하는 ‘2026 한국산업의 구매안심지수(KPEI, Korea Purchase Ease Index)’ 조사에서 정수기와 비데 부문 1위에 올랐다. 정수기 부문은 10년 연속, 비데 부문은 13년 연속 1위다.

한국산업의 구매안심지수는 소비자가 제품과 서비스를 구매하는 과정에서 느끼는 불안 요소를 진단하고, 안심 수준을 평가하는 지표다. 올해 조사는 96개 산업군, 약 10만명을 대상으로 진행됐다. 코웨이는 상품 및 서비스 품질, 재구매 의향, 추천 의향 등 주요 항목에서 고르게 높은 평가를 받으며 두 부문 모두 1위를 차지했다.

정수기 부문 1위에는 ‘아이콘 정수기 3’가 힘을 보탰다. 이 제품은 기존 고객 3000여명의 설문 결과를 분석해 개발됐다. 용기 높이를 자동으로 인식해 물 튐을 줄이는 ‘스마트 무빙 파우셋’을 적용했고, 출수 때마다 흐르는 물을 99.9% 실시간 UV 살균하는 기능을 갖췄다. 위생성과 사용 편의성을 동시에 끌어올렸다는 평가다.

비데 부문에서는 ‘룰루 슬리믹 비데’가 대표 제품으로 꼽혔다. 이 제품은 83mm 두께의 초슬림 디자인을 구현해 욕실 공간 활용도를 높인 것이 특징이다. 여기에 전기분해 살균수 생성 시스템을 적용해 유로는 99%, 노즐과 도기는 99.9% 자동 살균하도록 설계했다. 위생 관리에 대한 소비자 부담을 낮춘 점이 강점으로 부각됐다.

코웨이 관계자는 “10년 이상 연속으로 구매안심지수 1위에 선정된 것은 품질과 서비스에 대한 고객 신뢰를 보여주는 결과”라며 “축적된 브랜드 신뢰와 안정적인 품질 관리를 바탕으로 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 환경가전 기준을 제시하겠다”고 말했다.