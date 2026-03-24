국립생물자원관, 생물다양성 정책지원 현장실무 인력 양성 교육 참가자 110명 모집

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 24일부터 ‘2026년 생물다양성 정책지원 현장실무 인력양성’ 교육 참가자 110명을 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 생물다양성 위기와 아프리카돼지열병(ASF), 곤충 대발생 등 환경 현안에 대응하기 위해 야생생물의 생태적 기초 자료를 현장에서 직접 조사하는 실무인재 양성을 목표로 한다.

모집 과정은 ‘생물다양성 위기 및 환경현안 대응 현장 실무능력 강화 과정(50명)’, ‘환경영향평가업무(자연·생태분야) 종사자 역량강화 과정(60명)’으로 운영된다.

‘생물다양성 위기 및 환경현안 대응 현장 실무능력 강화 과정’은 생물학 관련 전공 대학·대학원생과 야생생물 조사에 관심 있는 국민을 대상으로 한다.

인공지능(AI), 무인기, 열화상카메라, 무인센서카메라 등 첨단기술을 활용한 최신 생물조사 기법의 이론 및 실습 교육으로 구성되며, 전국 주요 생물 서식지에서의 현장 실습도 진행한다.

올해 새롭게 개설된 ‘환경영향평가업무(자연·생태분야) 종사자 역량강화 과정’은 환경영향평가업과 관련 분야에 관심 있는 국민을 대상으로 한다.

야생생물 현장조사 기법, 종 동정, 생태 이론과 서식지별 현장조사 실습을 중심으로 실무역량 강화에 초점을 맞춰 운영한다.

참가를 희망하는 사람은 ‘생물다양성 위기 및 환경현안 대응 현장 실무능력 강화 과정’의 경우 24일 오전 9시부터 4월 3일 오후 6시까지, ‘환경영향평가업무(자연·생태분야) 종사자 역량강화 과정’은 4월 13일 오전 9시부터 4월 24일 오후 6시까지 사업 수행기관인 대구대학교 누리집에서 지원서를 제출하면 된다.

‘생물다양성 위기 및 환경현안 대응 현장 실무능력 강화 과정’ 4월 13일, ‘환경영향평가업무 종사자 역량강화 과정은 5월 8일 이메일로 선발 결과를 개별 안내할 예정이다.

유호 국립생물자원관장은 “이번 교육을 통해 AI 등 첨단기술을 접목한 현장 중심 인력 양성을 통해 과학적 조사 역량을 강화하고 생물다양성 정책 지원 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.