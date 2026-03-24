SOOP 세계관 기반 7종의 캐릭터 IP 공개 이모티콘·별풍선· 등 전반에 캐릭터 적용 공식 방송국 오픈·무료 이모티콘 프로모션도

[헤럴드경제=차민주 기자] SOOP이 신규 캐릭터 지식재산권(IP) ‘수퍼스타즈(SOOPER STARS)’를 공개했다고 24일 밝혔다.

수퍼스타즈는 SOOP 플랫폼의 확장된 세계관을 기반으로 한 스토리형 캐릭터 IP다. 기존 ‘스타즈’ 캐릭터를 리뉴얼하고 신규 캐릭터를 더해 총 7종으로 구성됐다. SOOP은 이번 캐릭터 IP를 통해 플랫폼 내 콘텐츠와 서비스를 연결하고, 스트리머와 이용자 간 상호작용을 강화한단 방침이다.

SOOP은 플랫폼 내 다양한 콘텐츠 카테고리를 반영해 수퍼스타즈를 기획했다고 설명했다. 기존 캐릭터 ‘백호구’, ‘사이다’, ‘꿀잼’에 더해, 버추얼 콘텐츠를 상징하는 다람쥐 ‘고고’, 음악 콘텐츠 기반의 식물 캐릭터 ‘덜덜이’, 보이는 라디오를 모티브로 한 강아지 ‘나락이’가 새로 합류했다. 이어 세계관의 중심 서사를 이끄는 캐릭터 ‘영자’를 더해 스토리 구조를 완성했다.

신규 캐릭터는 플랫폼 내 서비스 전반에 차례대로 반영될 예정이다. 이날부터 채팅 기본 이모티콘과 구독 이모티콘이 신규 캐릭터 스타일로 변경된다. 별풍선, 선물하기, 애드벌룬 등 선물 및 참여 요소에도 적용될 계획이다. 서비스 주요 사용자 인터페이스(UI) 디자인 역시 동일 콘셉트로 적용된다.

수퍼스타즈 공개를 기념한 이용자 프로모션도 진행된다. 이날부터 내달 13일까지 3주간 움직이는 SOOP OGQ이모티콘 12종이 무료로 배포된다. 다운로드 후에는 기간 제한 없이 사용할 수 있다. SOOP OGQ이모티콘은 크리에이터가 제작한 이모티콘을 판매, 구매할 수 있는 플랫폼이다. 구매한 콘텐츠는 SOOP 채팅, 댓글, 방송국 게시물 등에서 사용할 수 있다.

수퍼스타즈의 세계관을 기반으로 한 공식 방송국도 선보인다. 방송국을 통해 캐릭터 소개 및 스토리 콘텐츠를 확인할 수 있다. 향후 캐릭터 기반 다양한 콘텐츠와 참여형 프로그램도 확대해 나간단 방침이다.