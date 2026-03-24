플랙트그룹 실내기·삼성전자 실외기 연동 중앙공조 제품 경쟁력 강화

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 유럽 최대 냉난방공조 전시회인 MCE 2026에서 플랙트그룹과 함께 주거용·상업용 HVAC(냉난방공조) 설루션을 선보인다.

삼성전자는 24일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 개막한 MCE 2026에 참가해 약 500㎡ 규모 전시관을 마련하고, 중앙공조 시스템과 가정용·상업용 공조 제품을 공개했다고 밝혔다. 지난해 인수한 플랙트그룹과 처음으로 공동 진행하는 행사다. MCE는 격년으로 열리는 유럽 최대 공조 전시회로, 올해 약 1900개 기업이 참가한다.

이번 전시에서 삼성전자는 플랙트그룹의 실내기 5종과 삼성전자 실외기를 연동한 중앙공조 시스템을 소개했다. 공기조화기 ‘CAIRplus’와 소형 냉·난방기 ‘Geko’ 등 플랙트그룹 제품을 공개했다.

플랙트그룹의 실내기 5종은 삼성전자의 ‘DVM S2+’ 실외기 등과 연결되며, BMS(Building Management Solution) 플랫폼과 삼성전자의 AI 기술을 기반으로 에너지 절감 효과를 낸다.

데이터센터와 클린룸 등 고부가가치 산업에 맞춰 HVAC 설루션을 제공할 예정이다.

가정용 공조 제품도 함께 전시됐다. 2026년형 ‘AI 무풍콤보 프로 벽걸이’ 에어컨은 생활 패턴과 공간 환경에 맞춰 바람을 자동 조절하는 ‘AI·모션 바람’ 기능을 탑재했으며, 무풍·직접·간접 등 다양한 기류 모드를 체험할 수 있도록 구성됐다.

히트펌프 기반 냉난방·온수 설루션인 ‘EHS’ 라인업도 공개됐다. 신제품 ‘EHS 올인원’은 공기열과 전기를 활용해 냉난방과 온수를 동시에 제공하는 제품으로, 화석연료 보일러 대비 효율이 높고 탄소 배출이 적은 것이 특징이다. 또한 지구온난화지수(GWP)가 좀 더 낮은 R32 냉매와 폐열 재활용 기능, 스마트싱스 기반 AI 절약모드를 적용해 에너지 사용을 줄일 수 있도록 했다.

상업용 제품존에서는 대형 건물용 시스템에어컨 ‘DVM’ 라인업이 전시됐다. ‘DVM S2+’ 실외기는 온디바이스 AI가 주변 환경을 학습해 냉난방 성능을 최적화하며, 전 라인업에 R32 냉매를 적용해 친환경성과 효율을 동시에 강화했다.