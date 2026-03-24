‘서열 3위’ 자오러지 기조연설…다자주의 필요성 제기 전망 한중 기후협력 회의도 논의…반기문 전 유엔 사무총장 연설

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 지역 긴장이 고조되면서 국제 정세의 불확실성이 커진 가운데, ‘아시아의 다보스포럼’으로 불리는 보아오아시아포럼 연차총회가 24일 중국 하이난성 보아오에서 개막했다.

보아오포럼 사무국에 따르면 이번 행사는 27일까지 나흘간 ‘공동의 미래 형성: 새로운 환경·새로운 기회·새로운 협력’을 주제로 진행된다. 올해는 포럼 창립 25주년을 맞아 각국 지도자와 정부 고위 인사, 국제기구 관계자, 기업인, 학계 전문가 등 수천 명이 참석해 세계 경제와 국제질서의 방향을 논의한다.

올해 포럼에는 로렌스 웡 싱가포르 총리를 비롯해 아제르바이잔·스리랑카 국회의장, 카자흐스탄 제1부총리 등 주요 인사들이 참석한다. 특히 26일 열리는 개막식에서는 중국 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장이 기조연설에 나서 중국의 경제정책 방향과 대외 개방 기조를 강조할 것으로 예상된다.

이번 포럼은 ▷세계정세와 발전 방향 ▷지역 협력과 성장 동력 ▷혁신을 통한 발전 잠재력 확대 ▷포용적 발전을 위한 파트너십 강화 등 4대 의제를 중심으로 진행된다. 미중 전략 경쟁과 보호무역주의 확산 속에서 다자주의와 국제 협력의 필요성을 재확인하는 자리가 될 것으로 보인다.

특히 아시아 지역 협력 강화가 핵심 화두다. 중국과 아세안 간 자유무역협정(FTA) 3.0 협상 진전, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP) 전면 시행 등 지역 경제 통합 흐름 속에서 공급망 안정과 무역 확대 방안이 집중적으로 논의될 예정이다.

인공지능(AI)과 디지털 경제도 핵심 의제로 다뤄진다. ‘AI 혁신’과 ‘AI+ 산업 융합’, ‘AI+ 헬스케어’ 등 세부 세션이 마련돼 산업 전반의 기술 변화와 규범 정립 문제가 폭넓게 다뤄질 전망이다.

포럼 마지막 날에는 한중 기후변화 협력을 논의하는 원탁회의도 열린다. 반기문 전 유엔 사무총장의 기조연설로 시작되는 이 회의에는 류전민 중국 기후 특사와 견종호 한국 외교부 기후변화 특사 등이 참석해 양국의 정책 방향과 협력 방안을 논의할 예정이다.

보아오포럼은 형식적으로는 비정부 기구가 주최하는 행사지만 실질적으로는 중국이 주도하는 대표적 국제 플랫폼으로 평가된다. 중국은 이번 포럼을 통해 ‘개방 확대’와 ‘고품질 성장’을 강조하며 글로벌 경제의 안정 축 역할을 부각할 것으로 보인다.

특히 올해가 중국 ‘제15차 5개년 계획’(2026∼2030년)의 출발점이라는 점에서 중장기 경제 전략과 대외 개방 정책 방향을 대외적으로 제시할 것으로 예상된다.

장쥔 보아오포럼 사무총장은 “세계의 대변혁은 도전과 기회를 동시에 내포하고 있다”며 “도전 속에서 기회를 창출하고 협력을 통해 상생을 실현해야 한다”고 강조했다.